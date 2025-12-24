Дроны атаковали завод синтетических полимеров в Тульской области РФ — видео

Ночью 24 декабря мощная "бавовна" накрыла город Ефремов Тульской области России. В этот раз под удар Сил обороны Украины попал местный завод синтетических полимеров — там начался масштабный пожар.

"Бавовна" в России 24 декабря — что известно

Как утверждают очевидцы, первые взрывы в городе прогремели около 3:20 ночи.

Местные жители утверждают, что всего слышали не менее 10 громких взрывов.

Также в сети публикуют видео, на котором видно яркое зарево в небе, а также пожар в районе промышленной зоны.

Следует также отметить, что системы мониторинга пожаров NASA FIRMS подтверждают наличие термических точек в районе территории ОАО "Ефремовский завод синтетического каучука".

С заявлением по этому поводу выступил губернатор Тульской области. Последний официально подтвердил атаку и последующий пожар на "одном из предприятий", однако пока он не раскрывает масштабы разрушений.

Что важно понимать, пораженный завод в Ефремове является одним из крупнейших производителей синтетического каучука в стране-агрессоре.

Более того, указано, что он критически важен для вражеской "оборонки", ведь занимается производством сырья двойного назначения.