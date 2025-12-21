Инсайдеры издания Financial Times обращают внимание на то, что французский лидер Эмманюэль Макрон не поддержал канцлера ФРГ Фридриха Мерца в вопросе использования замороженных российских активов для финансирования потребностей Украины. Таким образом, Париж предал не только Киев, но и Берлин.
Главные тезисы
- Макрон принял пророссийское решение на фоне нестабильности в своей стране.
- Новым лидером в Европе может стать именно Германия.
Макрон избрал ложный курс
Анонимные источники обращают внимание, что именно немецкий лидер Фридрих Мерц был одним из главных лоббистов идеи использовать 210 миллиардов евро замороженных российских суверенных активов для помощи Украине.
На этом фоне Макрон публично пытался придерживаться нейтральной позиции, а вот его администрация выступила с предупреждениями о возможной незаконности таких действий.
В конце концов, неожиданно для всех президент Франции фактически в последний момент принял сторону Бельгии, Италии и других противников использования российских активов.
По убеждению инсайдеров, последние события указывают на то, что Франция теряет роль лидера в Европе, а ее место, вполне возможно, займет Германия.
