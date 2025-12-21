"Мы сильнее". В НАТО объяснили, почему не боятся РФ

Генсек НАТО Марк Рютте отреагировал на протесты молодежи против реформы военной службы в Германии, а также рассказал, почему в Альянсе не боятся полномасштабного вторжения страны-агрессорки РФ.
Главные тезисы
- Россия не сможет напугать НАТО численностью своей армии.
- Рютте считает, что страны Альянса дадут мощный отпор РФ в случае нападения.
Рютте считает, что у России нет шансов в войне с НАТО
Представитель СМИ попросили у генсека Североатлантического союза отреагировать и прокомментировать последние события в Германии.
Что важно понимать, именно там молодежь протестует против призыва.
Журналисты поинтересовались у Марка Рютте, как мотивировать молодое поколение бороться за свою страну, если возникнет такая потребность.
По словам генсека НАТО, об этом можно говорить достаточно долго.
Как уже упоминалось ранее, 19 декабря германский парламент окончательно утвердил реформу военной службы.
Его главная цель — увеличить численность войск Бундесвера с нынешних примерно 184 тысяч солдат до 255–270 тысяч к 2035 году.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-