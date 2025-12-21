"Мы сильнее". В НАТО объяснили, почему не боятся РФ

Генсек НАТО Марк Рютте отреагировал на протесты молодежи против реформы военной службы в Германии, а также рассказал, почему в Альянсе не боятся полномасштабного вторжения страны-агрессорки РФ.

Рютте считает, что у России нет шансов в войне с НАТО

Представитель СМИ попросили у генсека Североатлантического союза отреагировать и прокомментировать последние события в Германии.

Что важно понимать, именно там молодежь протестует против призыва.

Журналисты поинтересовались у Марка Рютте, как мотивировать молодое поколение бороться за свою страну, если возникнет такая потребность.

По словам генсека НАТО, об этом можно говорить достаточно долго.

Но когда я смотрю на Германию — а также на мою собственную страну, Нидерланды — я вижу явное большинство, понимающее угрозу и необходимость защищать свою страну. Я не сомневаюсь: когда дела станут серьезными, молодежь будет готова взять в руки оружие. У Путина 140 миллионов человек. Страны НАТО вместе имеют около одного миллиарда. Со всех сторон мы сильнее России. Марк Рютте Генсек НАТО

Как уже упоминалось ранее, 19 декабря германский парламент окончательно утвердил реформу военной службы.