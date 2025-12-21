"Ми сильніші". У НАТО пояснили, чому не бояться РФ
"Ми сильніші". У НАТО пояснили, чому не бояться РФ

Рютте вважає, що у Росії не має шансів у війні з НАТО
Джерело: Bild

Генсек НАТО Марк Рютте відреагував на протести молоді у Німеччині проти реформи військової служби, а також розповів, чому в Альянсі не бояться повномасштабного вторгнення країни-агресорки РФ.

Головні тези:

  • Росія не зможе налякати НАТО чисельністю своєї армії.
  • Рютте вважає, що країни Альянсу дадуть потужну відсіч РФ у разі нападу.

Рютте вважає, що у Росії не має шансів у війні з НАТО

Представник ЗМІ попросили у генсека Альянсу відреагувати та прокоментувати останні події у Німеччині.

Що важливо розуміти, саме там молодь протестує проти призову.

Журналісти поцікавилися у Марка Рютте, як мотивувати молоде покоління боротися за свою країну, якщо виникне така потреба.

За словами генсека НАТО, про це можна говорити доволі довго.

Але коли я дивлюся на Німеччину — а також на мою власну країну, Нідерланди — я бачу явну більшість, яка розуміє загрозу та необхідність захищати свою країну. Я не сумніваюся: коли справи стануть серйозними, молодь буде готова взяти до рук зброю. У Путіна 140 мільйонів жителів. Країни НАТО разом мають близько одного мільярда. З усіх боків ми сильніші за Росію.

Марко Рютте

Марко Рютте

Генсек НАТО

Як уже згадувалося раніше, 19 грудня німецький парламент остаточно затвердив реформу військової служби.

Його головна ціль — збільшити чисельність військ Бундесверу з нинішніх приблизно 184 тисяч солдатів до 255–270 тисяч до 2035 року.

