"Ми сильніші". У НАТО пояснили, чому не бояться РФ

Генсек НАТО Марк Рютте відреагував на протести молоді у Німеччині проти реформи військової служби, а також розповів, чому в Альянсі не бояться повномасштабного вторгнення країни-агресорки РФ.
Головні тези:
- Росія не зможе налякати НАТО чисельністю своєї армії.
- Рютте вважає, що країни Альянсу дадуть потужну відсіч РФ у разі нападу.
Рютте вважає, що у Росії не має шансів у війні з НАТО
Представник ЗМІ попросили у генсека Альянсу відреагувати та прокоментувати останні події у Німеччині.
Що важливо розуміти, саме там молодь протестує проти призову.
Журналісти поцікавилися у Марка Рютте, як мотивувати молоде покоління боротися за свою країну, якщо виникне така потреба.
За словами генсека НАТО, про це можна говорити доволі довго.
Як уже згадувалося раніше, 19 грудня німецький парламент остаточно затвердив реформу військової служби.
Його головна ціль — збільшити чисельність військ Бундесверу з нинішніх приблизно 184 тисяч солдатів до 255–270 тисяч до 2035 року.
