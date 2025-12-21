Інсайдери видання Financial Times звертають увагу на те, що французький лідер Емманюель Макрон не підтримав канцлера ФРН Фрідріха Мерца у питанні використання заморожених російських активів для фінансування потреб України. Таким чином Париж зрадив не лише Київ, а й Берлін.

Макрон обрав хибний курс

Анонімні джерела звертають увагу на те, що саме німецький лідер Фрідріх Мерц був одним з головних лобістів ідеї використати 210 мільярдів євро заморожених російських суверенних активів для допомоги Україні.

На цьому тлі Макрон публічно намагався дотримувати нейтральної позиції, а от його адміністрація виступила з попередженнями щодо можливої незаконності таких дій.

Врешті-решт, неочікувано для всіх, президент Франції фактично в останній момент пристав на бік Бельгії, Італії та інших противників використання російських активів.

Макрон зрадив Мерца, і він знає, що за це доведеться заплатити ціну. Але він настільки слабкий, що в нього не було іншого вибору, окрім як підтримати (прем’єрку Італії — ред.) Джорджу Мелоні, — заявив журналістам високопоставлений дипломат ЄС, який говорив на умовах анонімності. Поширити

На переконання інсайдерів, останні події вказують на те, що Франція втрачає роль “лідера” в Європі, а її місце, цілком можливо, займе Німеччина.