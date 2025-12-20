Португалия рассмотрит развертывание своих войск в Украине — когда именно

Монтенегру сказал, что в вопросе развертывания войск в Украине Португалия придерживается общей позиции ЕС:

Мы не хотим быть здесь во время войны, но в коалиции желающих Португалия участвует и будет участвовать в операциях по обеспечению мира.

И в контексте миротворческой миссии, в контексте гарантий безопасности НАТО вместе с португальскими военными могут разместить свои силы на территории Украины. К примеру, вместе с Латвией, Литвой участвовать в миротворческих миссиях и обеспечивать безопасность. Португалия всегда будет поддерживать и участвовать в миссиях по обеспечению безопасности. Сегодня это еще не предусмотрено, но когда эта проблема будет рассматриваться, Португалия сможет принять в ней участие.