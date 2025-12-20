Португалия рассмотрит развертывание своих войск в Украине — когда именно

Португальский премьер Луиш Монтенегру это на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в субботу заявил, что его страна готова рассмотреть возможное размещение своих военнослужащих в Украине для соблюдения предстоящего мирного соглашения между Киевом и Москвой, когда оно будет заключено.
Главные тезисы
- Португалия рассматривает возможное размещение своих войск в Украине с целью соблюдения предстоящего мирного соглашения.
- Позиция Португалии соответствует общей позиции Евросоюза по обеспечению мира и безопасности в регионе.
- Участие Португалии в миротворческих миссиях подчеркивает ее стремление к поддержанию стабильности и безопасности.
Португалия может ввести войска в Украину после подписания мирного соглашения
Монтенегру сказал, что в вопросе развертывания войск в Украине Португалия придерживается общей позиции ЕС:
И в контексте миротворческой миссии, в контексте гарантий безопасности НАТО вместе с португальскими военными могут разместить свои силы на территории Украины. К примеру, вместе с Латвией, Литвой участвовать в миротворческих миссиях и обеспечивать безопасность. Португалия всегда будет поддерживать и участвовать в миссиях по обеспечению безопасности. Сегодня это еще не предусмотрено, но когда эта проблема будет рассматриваться, Португалия сможет принять в ней участие.
На встрече европейских лидеров в Берлине 15 декабря было предложено создать силы защиты для обеспечения возможного перемирия в Украине.
В совместном заявлении говорится, что силы под руководством Европы при поддержке США будут поддерживать Вооруженные силы Украины и обеспечивать безопасность воздушного пространства и морских территорий.
