Португалия рассмотрит развертывание своих войск в Украине — когда именно
Категория
Мир
Дата публикации

Португалия рассмотрит развертывание своих войск в Украине — когда именно

Офис Президента Украины
Португалия
Read in English
Читати українською

Португальский премьер Луиш Монтенегру это на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в субботу заявил, что его страна готова рассмотреть возможное размещение своих военнослужащих в Украине для соблюдения предстоящего мирного соглашения между Киевом и Москвой, когда оно будет заключено.

Главные тезисы

  • Португалия рассматривает возможное размещение своих войск в Украине с целью соблюдения предстоящего мирного соглашения.
  • Позиция Португалии соответствует общей позиции Евросоюза по обеспечению мира и безопасности в регионе.
  • Участие Португалии в миротворческих миссиях подчеркивает ее стремление к поддержанию стабильности и безопасности.

Португалия может ввести войска в Украину после подписания мирного соглашения

Монтенегру сказал, что в вопросе развертывания войск в Украине Португалия придерживается общей позиции ЕС:

Мы не хотим быть здесь во время войны, но в коалиции желающих Португалия участвует и будет участвовать в операциях по обеспечению мира.

И в контексте миротворческой миссии, в контексте гарантий безопасности НАТО вместе с португальскими военными могут разместить свои силы на территории Украины. К примеру, вместе с Латвией, Литвой участвовать в миротворческих миссиях и обеспечивать безопасность. Португалия всегда будет поддерживать и участвовать в миссиях по обеспечению безопасности. Сегодня это еще не предусмотрено, но когда эта проблема будет рассматриваться, Португалия сможет принять в ней участие.

На встрече европейских лидеров в Берлине 15 декабря было предложено создать силы защиты для обеспечения возможного перемирия в Украине.

В совместном заявлении говорится, что силы под руководством Европы при поддержке США будут поддерживать Вооруженные силы Украины и обеспечивать безопасность воздушного пространства и морских территорий.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Португалия выделила 100 млн евро на чешскую инициативу по снарядам для Украины
португалия
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина и Португалия начали переговоры о соглашении про безопасность
Офис Президента Украины
Португалия
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина и Португалия подписали соглашение о безопасности — подробности
Офис Президента Украины
Украина и Португалия подписали соглашение о безопасности — подробности

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?