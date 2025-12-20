Португалія розгляне розгортання своїх військ в Україні — коли саме
Португалія розгляне розгортання своїх військ в Україні — коли саме

Офіс Президента України
Зеленський
Португальський премʼєр Луїш Монтенегру це на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в суботу заявив, що його країна готова розглянути можливе розміщення своїх військовослужбовців в Україні для дотримання майбутньої мирної угоди між Києвом і Москвою, коли вона буде укладена.

Головні тези:

  • Португалія готова розглянути можливе розміщення своїх військовослужбовців в Україні для мирної угоди між Києвом і Москвою.
  • Португалія дотримує спільну позицію ЄС щодо розгортання військ в Україні, підтримуючи безпеку та мирні процеси.
  • Участь Португалії у миротворчих місіях, разом з іншими країнами, підкреслює її підтримку забезпечення миру і безпеки.

Португалія може ввести війська в Україну після підписання мирної угоди

Монтенегру сказав, що у питанні розгортання військ в Україні Португалія дотримується спільної позиції ЄС:

Ми не хочемо бути тут під час війни, але в коаліції охочих Португалія бере участь і буде брати участь в операціях із забезпечення миру.

І в контексті миротворчої місії, в контексті гарантій безпеки НАТО разом з португальськими військовими може розмістити свої сили на території України. Наприклад, разом з Латвією, Литвою брати участь у миротворчих місіях і забезпечувати безпеку. Португалія завжди буде підтримувати і брати участь у місіях із забезпечення безпеки. Сьогодні цього ще не передбачено, але коли ця проблема буде розглядатись, Португалія зможе взяти в ній участь.

На зустрічі європейських лідерів у Берліні 15 грудня було запропоновано сформувати сили захисту для забезпечення можливого перемир'я в Україні.

У спільній заяві йдеться, що сили під керівництвом Європи, за підтримки США, будуть підтримувати Збройні сили України та забезпечувати безпеку повітряного простору і морських територій.

