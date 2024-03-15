Португалія виділила 100 млн євро на чеську ініціативу щодо снарядів для України

Португалія виділила 100 млн євро на ініціативу Чехії щодо постачання боєприпасів в Україну з країн, які не є членами Європейського Союзу.
Португалія підтримала чеську ініціативу
У міністерстві оборони Португалії заявили, що ініціатива спрямована на швидку доставку якнайбільшої кількості боєприпасів різних калібрів, зокрема 155 міліметрів.
У Міноборони нагадали, що Португалія постачала Україні:
танки Leopard 2A6
понад 40 бронетранспортерів М113 та медичні версії цих машин; артилерійські боєприпаси та легкі боєприпаси;
гаубиці та різне озброєння;
швидкісні катери та безпілотні літальні апарати;
медичні та медико-санітарні засоби, а також засоби звʼязку;
генератори для виробництва електроенергії;
одяг, обмундирування та індивідуальне бойове спорядження.
Чеська ініціатива з закупівлі боєприпасів для України
На Мюнхенській конференції в середині лютого президент Чехії Петр Павел оголосив, що його країна знайшла 800 000 снарядів, готових для закупівлі за межами Європейського Союзу.
Поки що ми знайшли півмільйона 155-мм снарядів і 300 000 122-мм снарядів, які ми можемо відправити (в Україну) за кілька тижнів, якщо у нас будуть необхідні кошти.
Ініціатива коштуватиме 1,5 мільярда доларів.
Близько п’ятнадцяти країн уже підтримують «чеський план»: Бельгія та Нідерланди пообіцяли виділити 200 та 100 мільйонів євро відповідно. Також до ініціативи публічно приєдналися Франція, Латвія, Німеччина, Канада, Норвегія.
7 березня Павел заявив, що Чехія зібрала необхідні кошти для купівлі 800 тисяч снарядів для України.
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