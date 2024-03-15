Португалія виділила 100 млн євро на чеську ініціативу щодо снарядів для України

Португалія виділила 100 млн євро на ініціативу Чехії щодо постачання боєприпасів в Україну з країн, які не є членами Європейського Союзу.

Португалія підтримала чеську ініціативу

У міністерстві оборони Португалії заявили, що ініціатива спрямована на швидку доставку якнайбільшої кількості боєприпасів різних калібрів, зокрема 155 міліметрів.

Використання цих боєприпасів на полі бою досягло надзвичайно високого рівня, що робить для України життєво важливим і невідкладним отримання додаткових боєприпасів для відповіді на інтенсивні атаки Росії, що продовжуються і більш інтенсивні, — йдеться в заяві відомства, Поширити

У Міноборони нагадали, що Португалія постачала Україні:

танки Leopard 2A6

понад 40 бронетранспортерів М113 та медичні версії цих машин; артилерійські боєприпаси та легкі боєприпаси;

гаубиці та різне озброєння;

швидкісні катери та безпілотні літальні апарати;

медичні та медико-санітарні засоби, а також засоби звʼязку;

генератори для виробництва електроенергії;

одяг, обмундирування та індивідуальне бойове спорядження.

Чеська ініціатива з закупівлі боєприпасів для України

На Мюнхенській конференції в середині лютого президент Чехії Петр Павел оголосив, що його країна знайшла 800 000 снарядів, готових для закупівлі за межами Європейського Союзу.

Поки що ми знайшли півмільйона 155-мм снарядів і 300 000 122-мм снарядів, які ми можемо відправити (в Україну) за кілька тижнів, якщо у нас будуть необхідні кошти.

Ініціатива коштуватиме 1,5 мільярда доларів.

Близько п’ятнадцяти країн уже підтримують «чеський план»: Бельгія та Нідерланди пообіцяли виділити 200 та 100 мільйонів євро відповідно. Також до ініціативи публічно приєдналися Франція, Латвія, Німеччина, Канада, Норвегія.

7 березня Павел заявив, що Чехія зібрала необхідні кошти для купівлі 800 тисяч снарядів для України.