Португалия выделила 100 млн евро на чешскую инициативу по снарядам для Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Португалия выделила 100 млн евро на чешскую инициативу по снарядам для Украины

португалия
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Источник:  Reuters

Португалия выделила 100 млн евро на инициативу Чехии по поставке боеприпасов в Украину из стран, не являющихся членами Европейского Союза.

Португалия поддержала чешскую инициативу

В министерстве обороны Португалии заявили, что инициатива направлена на скорую доставку наибольшего количества боеприпасов различных калибров, в том числе 155 миллиметров.

Использование этих боеприпасов на поле боя достигло чрезвычайно высокого уровня, что делает для Украины жизненно важным и безотлагательным получение дополнительных боеприпасов для ответа на продолжающиеся и более интенсивные атаки России, — говорится в заявлении ведомства.

В Минобороны напомнили, что Португалия поставляла Украину:

  • танки Leopard 2A6

  • более 40 бронетранспортеров М113 и медицинские версии этих машин; артиллерийские и легкие боеприпасы;

  • гаубицы и разное вооружение;

  • скоростные катера и беспилотные летательные аппараты;

  • медицинские и медико-санитарные средства, как и средства связи;

  • генераторы для производства электроэнергии;

  • одежда, обмундирование и индивидуальное боевое снаряжение.

Чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины

На Мюнхенской конференции в середине февраля президент Чехии Петр Павел объявил, что его страна обнаружила 800 000 снарядов, готовых к закупке за пределами Европейского Союза.

Пока мы нашли полмиллиона 155-мм снарядов и 300 000 122-мм снарядов, которые мы можем отправить (в Украину) за несколько недель, если у нас будут необходимые средства.

Инициатива обойдется в 1,5 миллиарда долларов.

Около пятнадцати стран уже поддерживают "чешский план": Бельгия и Нидерланды пообещали выделить 200 и 100 миллионов евро соответственно. К инициативе публично присоединились Франция, Латвия, Германия, Канада, Норвегия.

7 марта Павел заявил, что Чехия собрала необходимые средства для покупки 800 тысяч снарядов для Украины.

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