Португалия выделила 100 млн евро на чешскую инициативу по снарядам для Украины

Португалия выделила 100 млн евро на инициативу Чехии по поставке боеприпасов в Украину из стран, не являющихся членами Европейского Союза.
Португалия поддержала чешскую инициативу
В министерстве обороны Португалии заявили, что инициатива направлена на скорую доставку наибольшего количества боеприпасов различных калибров, в том числе 155 миллиметров.
В Минобороны напомнили, что Португалия поставляла Украину:
танки Leopard 2A6
более 40 бронетранспортеров М113 и медицинские версии этих машин; артиллерийские и легкие боеприпасы;
гаубицы и разное вооружение;
скоростные катера и беспилотные летательные аппараты;
медицинские и медико-санитарные средства, как и средства связи;
генераторы для производства электроэнергии;
одежда, обмундирование и индивидуальное боевое снаряжение.
Чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины
На Мюнхенской конференции в середине февраля президент Чехии Петр Павел объявил, что его страна обнаружила 800 000 снарядов, готовых к закупке за пределами Европейского Союза.
Пока мы нашли полмиллиона 155-мм снарядов и 300 000 122-мм снарядов, которые мы можем отправить (в Украину) за несколько недель, если у нас будут необходимые средства.
Инициатива обойдется в 1,5 миллиарда долларов.
Около пятнадцати стран уже поддерживают "чешский план": Бельгия и Нидерланды пообещали выделить 200 и 100 миллионов евро соответственно. К инициативе публично присоединились Франция, Латвия, Германия, Канада, Норвегия.
7 марта Павел заявил, что Чехия собрала необходимые средства для покупки 800 тысяч снарядов для Украины.
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