Дрони атакували завод синтетичних полімерів у Тульській області РФ — відео
Дрони атакували завод синтетичних полімерів у Тульській області РФ — відео

“Бавовна” в Росії 24 грудня - що наразі відомо
Read in English
Джерело:  online.ua

Уночі 24 грудня потужна “бавовна” накрила місто Єфремов Тульської області Росії. Цього разу під удар Сил оборони України потрапив місцевий завод синтетичних полімерів — там спалахнула масштабна пожежа.

Головні тези:

  • Місцева влада наразі не розкриває масштаби руйнувань.
  • Завод у Єфремові є одним з найбільших виробників синтетичного каучуку в країні-агресорці.

“Бавовна” в Росії 24 грудня — що наразі відомо

Як стверджують очевидці, перші вибухи у місті прогриміли близько 03:20 ночі.

Місцеві мешканці стверджують, що загалом чули щонайменше 10 гучних вибухів.

Також у мережі публікують відео, на якому видно яскраву заграву в небі, а також пожежу в районі промислової зони.

Варто також зазначити, що системи моніторингу пожеж NASA FIRMS підтверджують наявність термічних точок в районі території ВАТ "Єфремовський завод синтетичного каучуку".

З заявою з цього приводу виступив губернатор Тульської області. Останній офіційно підтвердив атаку і подальшу пожежу на "одному з підприємств", однак наразі він не розкриває масштаби руйнувань.

Що важливо розуміти, уражений завод у Єфремові є одним з найбільших виробників синтетичного каучуку в країні-агресорці.

Ба більше, вказано, що він є критично важливим для ворожої "оборонки", адже займається виробництвом сировини подвійного призначення.

Синтетичні каучуки та полімери, що випускаються на підприємстві, необхідні для виготовлення гумотехнічних виробів для військової техніки. Насамперед йдеться про виробництво шин для військових вантажівок, колісних бронетранспортерів та авіаційної техніки.

