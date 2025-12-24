Дрони атакували завод синтетичних полімерів у Тульській області РФ — відео

Уночі 24 грудня потужна “бавовна” накрила місто Єфремов Тульської області Росії. Цього разу під удар Сил оборони України потрапив місцевий завод синтетичних полімерів — там спалахнула масштабна пожежа.

“Бавовна” в Росії 24 грудня — що наразі відомо

Як стверджують очевидці, перші вибухи у місті прогриміли близько 03:20 ночі.

Місцеві мешканці стверджують, що загалом чули щонайменше 10 гучних вибухів.

Також у мережі публікують відео, на якому видно яскраву заграву в небі, а також пожежу в районі промислової зони.

Варто також зазначити, що системи моніторингу пожеж NASA FIRMS підтверджують наявність термічних точок в районі території ВАТ "Єфремовський завод синтетичного каучуку".

З заявою з цього приводу виступив губернатор Тульської області. Останній офіційно підтвердив атаку і подальшу пожежу на "одному з підприємств", однак наразі він не розкриває масштаби руйнувань.

Що важливо розуміти, уражений завод у Єфремові є одним з найбільших виробників синтетичного каучуку в країні-агресорці.

Ба більше, вказано, що він є критично важливим для ворожої "оборонки", адже займається виробництвом сировини подвійного призначення.