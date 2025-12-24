Папа Римский Лев откровенно признался, что чувствует "большую печаль" из-за того, что российский диктатор Владимир Путин не согласился на предложение о рождественском перемирии в войне с Украиной, которое длится уже почти четыре года.

Папа Римский расстроен циничным решением Путина

С заявлением по этому поводу понтифик выступил перед журналистом возле своей резиденции в Кастель Гандольфо.

Среди вещей, которые вызывают у меня большую печаль, то, что, судя по всему, Россия отказалась от просьбы о перемирии. Лев Папа Римский

На этом фоне он в очередной раз призвал “людей доброй воли” уважать хотя бы Рождество как день мира.

Возможно, они нас послушают и хотя бы на 24 часа во всем мире воцарится мир, — поделился своими ожиданиями понтифик. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, недавно пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков публично отбросил призыв немецкого лидера Фридриха Мерца относительно возможного перемирия в войне на время Рождества.