Папа Римский пристыдил Путина после отказа от рождественского перемирия
Папа Римский пристыдил Путина после отказа от рождественского перемирия

Папа Римский расстроен циничным решением Путина
Источник:  Reuters

Папа Римский Лев откровенно признался, что чувствует "большую печаль" из-за того, что российский диктатор Владимир Путин не согласился на предложение о рождественском перемирии в войне с Украиной, которое длится уже почти четыре года.

Главные тезисы

  • Понтифик все еще питает надежду, что Путин в последний момент изменит свое решение.
  • Кремль придумал абсурдный повод, чтобы отбросить предложение о рождественском перемирии.

С заявлением по этому поводу понтифик выступил перед журналистом возле своей резиденции в Кастель Гандольфо.

Среди вещей, которые вызывают у меня большую печаль, то, что, судя по всему, Россия отказалась от просьбы о перемирии.

На этом фоне он в очередной раз призвал “людей доброй воли” уважать хотя бы Рождество как день мира.

Возможно, они нас послушают и хотя бы на 24 часа во всем мире воцарится мир, — поделился своими ожиданиями понтифик.

Как уже упоминалось ранее, недавно пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков публично отбросил призыв немецкого лидера Фридриха Мерца относительно возможного перемирия в войне на время Рождества.

Мы хотим мира. Мы не хотим перемирия, чтобы дать передышку Украине и подготовиться к продолжению войны, — заявил роспропагандистам спикер Кремля, отвечая на вопрос, как Москва относится к предложению Берлина о рождественском перемирии.

