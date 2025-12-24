Папа Римский пристыдил Путина после отказа от рождественского перемирия

Папа Римский Лев откровенно признался, что чувствует "большую печаль" из-за того, что российский диктатор Владимир Путин не согласился на предложение о рождественском перемирии в войне с Украиной, которое длится уже почти четыре года.
Главные тезисы
- Понтифик все еще питает надежду, что Путин в последний момент изменит свое решение.
- Кремль придумал абсурдный повод, чтобы отбросить предложение о рождественском перемирии.
Папа Римский расстроен циничным решением Путина
С заявлением по этому поводу понтифик выступил перед журналистом возле своей резиденции в Кастель Гандольфо.
На этом фоне он в очередной раз призвал “людей доброй воли” уважать хотя бы Рождество как день мира.
Как уже упоминалось ранее, недавно пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков публично отбросил призыв немецкого лидера Фридриха Мерца относительно возможного перемирия в войне на время Рождества.
