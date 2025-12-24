Папа Римський присоромив Путіна після відмови від різдвяного перемир’я
Папа Римський присоромив Путіна після відмови від різдвяного перемир’я

Папа Римський засмучений цинічним рішенням Путіна
Джерело:  Reuters

Папа Римський Лев відверто зізнався, що відчуває "велику печаль" через те, що російський диктатор Володимир Путін не згодився на пропозицію про різдвяне перемир'я у війні з Україною, яка триває вже майже чотири роки.

Головні тези:

  • Понтифік досі плекає надію, що Путін в останній момент змінить своє рішення.
  • Кремль вигадав абсурдний привід, щоб відкинути пропозицію про різдвяне перемир'я.

З заявою з цього приводу понтифік виступив перед журналістам біля своєї резиденції в Кастель Гандольфо.

Серед речей, які викликають у мене велику печаль, є те, що, судячи з усього, Росія відмовилася від прохання про перемир'я.

Лев

Лев

Папа Римський

На цьому тлі він вкотре закликав “людей доброї волі” поважати хоча б Різдво як день миру.

Можливо, вони нас послухають і хоча б на 24 години у всьому світі запанує мир, — поділився своїми очікуваннями понтифік.

Як уже згадувалося раніше, нещодавно речник російського диктатора Дмитро Пєсков публічно відкинув заклик німецького лідера Фрідріха Мерца щодо можливого перемир'я у війні на час Різдва.

Ми хочемо миру. Ми не хочемо перемир'я, щоб дати перепочинок Україні і підготуватися до продовження війни, — заявив роспропагандистам спікер Кремля, відповідаючи на запитання, як Москва ставиться до пропозиції Берліна про різдвяне перемир'я.

