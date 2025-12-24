Папа Римський Лев відверто зізнався, що відчуває "велику печаль" через те, що російський диктатор Володимир Путін не згодився на пропозицію про різдвяне перемир'я у війні з Україною, яка триває вже майже чотири роки.

Папа Римський засмучений цинічним рішенням Путіна

З заявою з цього приводу понтифік виступив перед журналістам біля своєї резиденції в Кастель Гандольфо.

Серед речей, які викликають у мене велику печаль, є те, що, судячи з усього, Росія відмовилася від прохання про перемир'я. Лев Папа Римський

На цьому тлі він вкотре закликав “людей доброї волі” поважати хоча б Різдво як день миру.

Можливо, вони нас послухають і хоча б на 24 години у всьому світі запанує мир, — поділився своїми очікуваннями понтифік. Поширити

Як уже згадувалося раніше, нещодавно речник російського диктатора Дмитро Пєсков публічно відкинув заклик німецького лідера Фрідріха Мерца щодо можливого перемир'я у війні на час Різдва.