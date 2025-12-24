Папа Римський присоромив Путіна після відмови від різдвяного перемир’я

Папа Римський Лев відверто зізнався, що відчуває "велику печаль" через те, що російський диктатор Володимир Путін не згодився на пропозицію про різдвяне перемир'я у війні з Україною, яка триває вже майже чотири роки.
Головні тези:
- Понтифік досі плекає надію, що Путін в останній момент змінить своє рішення.
- Кремль вигадав абсурдний привід, щоб відкинути пропозицію про різдвяне перемир'я.
Папа Римський засмучений цинічним рішенням Путіна
З заявою з цього приводу понтифік виступив перед журналістам біля своєї резиденції в Кастель Гандольфо.
На цьому тлі він вкотре закликав “людей доброї волі” поважати хоча б Різдво як день миру.
Як уже згадувалося раніше, нещодавно речник російського диктатора Дмитро Пєсков публічно відкинув заклик німецького лідера Фрідріха Мерца щодо можливого перемир'я у війні на час Різдва.
