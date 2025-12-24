1400 днів повномасштабної війни. Українські воїни звітують про нові успіхи
1400 днів повномасштабної війни. Українські воїни звітують про нові успіхи

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
24 грудня розпочалася 1400-та доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Сили оборони стійко стримують натиск армії РФ, завдаючи противнику колосальних втрат. Загалом втрати особового складу армії РФ на полі бою перевищили 1 мільйон 200 тисяч осіб.

Головні тези:

  • Протягом 23 грудня на фронті відбулося 126 бойових зіткнень.
  • Українські воїни уразили ще дев’ять районів зосередження армії РФ.

Втрати армії РФ станом на 24 грудня 2025 року

Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 23.12.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 200 370 (+1 090) осіб;

  • танків — 11 449 (+3) од;

  • бойових броньованих машин — 23 796 (+4) од;

  • артилерійських систем — 35 376 (+45) од;

  • РСЗВ — 1 579 (+3) од;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 94 197 (+1 031) од;

  • крилатих ракет — 4 107 (+34) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 71 125 (+159) од;

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та три пункти управління противника.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних та 65 авіаційних ударів, застосувавши 39 ракет та скинувши 160 керованих авіабомб.

Крім цього, здійснив 4341 обстріл, зокрема 105 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 7601 дрон-камікадзе.

