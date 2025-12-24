1400 днів повномасштабної війни. Українські воїни звітують про нові успіхи

24 грудня розпочалася 1400-та доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Сили оборони стійко стримують натиск армії РФ, завдаючи противнику колосальних втрат. Загалом втрати особового складу армії РФ на полі бою перевищили 1 мільйон 200 тисяч осіб.
Головні тези:
- Протягом 23 грудня на фронті відбулося 126 бойових зіткнень.
- Українські воїни уразили ще дев’ять районів зосередження армії РФ.
Втрати армії РФ станом на 24 грудня 2025 року
Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 23.12.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 200 370 (+1 090) осіб;
танків — 11 449 (+3) од;
бойових броньованих машин — 23 796 (+4) од;
артилерійських систем — 35 376 (+45) од;
РСЗВ — 1 579 (+3) од;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 94 197 (+1 031) од;
крилатих ракет — 4 107 (+34) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 71 125 (+159) од;
За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних та 65 авіаційних ударів, застосувавши 39 ракет та скинувши 160 керованих авіабомб.
Крім цього, здійснив 4341 обстріл, зокрема 105 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 7601 дрон-камікадзе.
