1400 дней полномасштабной войны. Украинские воины сообщают о новых успехах
Категория
Украина
Дата публикации

1400 дней полномасштабной войны. Украинские воины сообщают о новых успехах

Генштаб ВСУ
ВСУ
Читати українською

24 декабря начались 1400-е сутки полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Силы обороны стойко сдерживают напор армии РФ, нанося противнику колоссальные потери. В общей сложности потери личного состава армии РФ на поле боя превысили 1 миллион 200 тысяч человек.

Главные тезисы

  • В течение 23 декабря на фронте произошло 126 боевых столкновений.
  • Украинские воины поразили еще 9 районов сосредоточения армии РФ.

Потери армии РФ по состоянию на 24 декабря 2025 года

Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 23.12.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 200 370 (+1 090) человек;

  • танков — 11 449 (+3) ед;

  • боевых бронированных машин — 23 796 (+4) ед;

  • артиллерийских систем — 35 376 (+45) ед;

  • РСЗО — 1 579 (+3) ед;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 94197 (+1031) ед;

  • крылатых ракет — 4 107 (+34) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 71 125 (+159) ед;

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три пункта управления противника.

По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных и 65 авиационных ударов, применив 39 ракет и сбросив 160 управляемых авиабомб.

Кроме этого, произвел 4341 обстрел, в том числе 105 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 7601 дрон-камикадзе.

