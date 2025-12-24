1400 дней полномасштабной войны. Украинские воины сообщают о новых успехах

24 декабря начались 1400-е сутки полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Силы обороны стойко сдерживают напор армии РФ, нанося противнику колоссальные потери. В общей сложности потери личного состава армии РФ на поле боя превысили 1 миллион 200 тысяч человек.
Главные тезисы
- В течение 23 декабря на фронте произошло 126 боевых столкновений.
- Украинские воины поразили еще 9 районов сосредоточения армии РФ.
Потери армии РФ по состоянию на 24 декабря 2025 года
Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 23.12.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 200 370 (+1 090) человек;
танков — 11 449 (+3) ед;
боевых бронированных машин — 23 796 (+4) ед;
артиллерийских систем — 35 376 (+45) ед;
РСЗО — 1 579 (+3) ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 94197 (+1031) ед;
крылатых ракет — 4 107 (+34) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 71 125 (+159) ед;
По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных и 65 авиационных ударов, применив 39 ракет и сбросив 160 управляемых авиабомб.
Кроме этого, произвел 4341 обстрел, в том числе 105 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 7601 дрон-камикадзе.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-