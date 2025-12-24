РФ обстреляла Херсонщину и Запорожье — 2 погибших и 8 раненых

В течение 23-24 декабря российские захватчики продолжали атаковать разные регионы Украины. Согласно последним данным, в Херсонской области армия РФ убила одного человека и ранила еще пятерых. На Запорожье известно об одном погибшем и трех пострадавших среди гражданского населения.

Россияне снова атакуют гражданское население Украины

Как сообщает глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, в течение этого месяца регион многократно находился под дроновой атакой, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами со стороны армии РФ.

Российские захватчики регулярно наносят удары по критической и социальной инфраструктуре и жилым кварталам.

На этот раз враг повредил многоэтажку и два частных дома, троллейбусную сеть и частный автомобиль.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 5 получили ранения — официально подтвердил Александр Прокудин. Поделиться

Кроме того, сообщается, что ночью 24 декабря армия РФ снова атаковала Запорожье — оккупанты сбросили на город сразу три авиационные бомбы.

Местные власти сообщают, что российские захватчики попали в жилую застройку, начались пожары. По меньшей мере, трое местных жителей пострадали.