РФ обстреляла Херсонщину и Запорожье — 2 погибших и 8 раненых

В течение 23-24 декабря российские захватчики продолжали атаковать разные регионы Украины. Согласно последним данным, в Херсонской области армия РФ убила одного человека и ранила еще пятерых. На Запорожье известно об одном погибшем и трех пострадавших среди гражданского населения.
Главные тезисы
- На Запорожскую область россияне сбросили три авиационных бомбы.
- В результате атаки трое местных жителей получили ранения.
Россияне снова атакуют гражданское население Украины
Как сообщает глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, в течение этого месяца регион многократно находился под дроновой атакой, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами со стороны армии РФ.
Российские захватчики регулярно наносят удары по критической и социальной инфраструктуре и жилым кварталам.
На этот раз враг повредил многоэтажку и два частных дома, троллейбусную сеть и частный автомобиль.
Кроме того, сообщается, что ночью 24 декабря армия РФ снова атаковала Запорожье — оккупанты сбросили на город сразу три авиационные бомбы.
Местные власти сообщают, что российские захватчики попали в жилую застройку, начались пожары. По меньшей мере, трое местных жителей пострадали.
