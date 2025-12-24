РФ обстріляла Херсонщину та Запоріжжя — 2 загиблих і 8 поранених

Протягом 23-24 грудня російські загарбники продовжували атакувати різні регіони України. Згідно з останніми даними, у Херсонській області армія РФ вбила одну людину та поранила ще п'ятьох. На Запоріжжі наразі відомо про одного загиблого та трьох потерпілих серед цивільного населення.

Росіяни знову атакують цивільне населення України

Як повідомляє очільник Херсонської ОДА Олександр Прокудін, протягом поточного місяця регіон багато разів перебувала під дроновою атакою, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами з боку армії РФ.

Російські загарбники регулярно завдають ударів по критичній і соціальній інфраструктурі та житлових кварталах.

Цього разу ворог пошкодив багатоповерхівку та два приватні будинки, тролейбусну мережу та приватний автомобіль.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 — отримали поранення — офіційно підтвердив Олександр Прокудін. Поширити

Окрім того, повідомляється, що вночі 24 грудня армія РФ знову атакувала Запоріжжя — окупанти скинули на місто одразу три авіаційні бомби.

Місцева влада повідомляє, що російські загарбники влучили у житлову забудову, почалися пожежі. Щонайменше троє місцевих мешканців постраждали.