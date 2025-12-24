РФ обстріляла Херсонщину та Запоріжжя — 2 загиблих і 8 поранених
РФ обстріляла Херсонщину та Запоріжжя — 2 загиблих і 8 поранених

ДСНС України
Росіяни знову атакують цивільне населення України

Протягом 23-24 грудня російські загарбники продовжували атакувати різні регіони України. Згідно з останніми даними, у Херсонській області армія РФ вбила одну людину та поранила ще п'ятьох. На Запоріжжі наразі відомо про одного загиблого та трьох потерпілих серед цивільного населення.

Головні тези:

  • На Запорізьку область росіяни скинули три авіаційні бомби.
  • Внаслідок атаки троє місцевих мешканців дістали поранення.

Як повідомляє очільник Херсонської ОДА Олександр Прокудін, протягом поточного місяця регіон багато разів перебувала під дроновою атакою, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами з боку армії РФ.

Російські загарбники регулярно завдають ударів по критичній і соціальній інфраструктурі та житлових кварталах.

Цього разу ворог пошкодив багатоповерхівку та два приватні будинки, тролейбусну мережу та приватний автомобіль.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 — отримали поранення — офіційно підтвердив Олександр Прокудін.

Окрім того, повідомляється, що вночі 24 грудня армія РФ знову атакувала Запоріжжя — окупанти скинули на місто одразу три авіаційні бомби.

Місцева влада повідомляє, що російські загарбники влучили у житлову забудову, почалися пожежі. Щонайменше троє місцевих мешканців постраждали.

Одна людина загинула, троє людей отримали поранення внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю та Запорізькому району… До лікарів звернулися жінки 75 та 35 років та 46-річний чоловік, — повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

