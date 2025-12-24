Воздушное сражение России и Украины. ПВО обезвредила 60 целей

Воздушные силы ВСУ сообщают, что в течение ночи 23-24 декабря российские захватчики совершали атаку на мирные украинские города и села 116 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.
Главные тезисы
- Зафиксировано попадание 48 ударных БПЛА на 19 локациях.
- Атака врага продолжается до сих пор, не игнорируйте воздушную тревогу.
ПВО Украины успешно отразила новую российскую атаку
Очередное вражеское воздушное нападение началось еще в 19:00 23 декабря.
На этот раз российские дроны летели по направлениям: Миллерово, Курск, Шаталово, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым.
Следует отметить, что около 90 из них — "шахеды".
Значительное количество ударных БПЛА враг направил на объект критической инфраструктуры в Черниговской области.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 48 ударных БПЛА на 19 локациях.
