Воздушное сражение России и Украины. ПВО обезвредила 60 целей
Воздушное сражение России и Украины. ПВО обезвредила 60 целей

Воздушные Силы ВСУ
ПВО Украины успешно отразила новую российскую атаку
Воздушные силы ВСУ сообщают, что в течение ночи 23-24 декабря российские захватчики совершали атаку на мирные украинские города и села 116 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Главные тезисы

  • Зафиксировано попадание 48 ударных БПЛА на 19 локациях.
  • Атака врага продолжается до сих пор, не игнорируйте воздушную тревогу.

ПВО Украины успешно отразила новую российскую атаку

Очередное вражеское воздушное нападение началось еще в 19:00 23 декабря.

На этот раз российские дроны летели по направлениям: Миллерово, Курск, Шаталово, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым.

Следует отметить, что около 90 из них — "шахеды".

Значительное количество ударных БПЛА враг направил на объект критической инфраструктуры в Черниговской области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 60 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 48 ударных БПЛА на 19 локациях.

Враг продолжает атаку беспилотниками. Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские воины.

