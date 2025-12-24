Повітряний бій Росії та України. ППО знешкодила 60 цілей

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що протягом ночі 23-24 грудня російські загарбники здійснювали атаку на мирні українські міста та села 116 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.
Головні тези:
- Зафіксовано влучання 48 ударних БпЛА на 19 локаціях.
- Атака ворога триває досі, не ігноруйте повітряну тривогу.
ППО України успішно відбила нову російську атаку
Черговий ворожий повітряний напад розпочався ще о 19:00 23 грудня.
Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Міллєрово, Курськ, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ — рф., Гвардійське — ТОТ АР Крим.
Варто зазначити, що близько 90 із них — "шахеди".
Значну кількість ударних БпЛА ворог спрямував на об’єкт критичної інфраструктури у Чернігівській області.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 48 ударних БпЛА на 19 локаціях.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-