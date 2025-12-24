Повітряний бій Росії та України. ППО знешкодила 60 цілей
Повітряний бій Росії та України. ППО знешкодила 60 цілей

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що протягом ночі 23-24 грудня російські загарбники здійснювали атаку на мирні українські міста та села 116 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

Головні тези:

  • Зафіксовано влучання 48 ударних БпЛА на 19 локаціях. 
  • Атака ворога триває досі, не ігноруйте повітряну тривогу.

ППО України успішно відбила нову російську атаку

Черговий ворожий повітряний напад розпочався ще о 19:00 23 грудня.

Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Міллєрово, Курськ, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ — рф., Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Варто зазначити, що близько 90 із них — "шахеди".

Значну кількість ударних БпЛА ворог спрямував на об’єкт критичної інфраструктури у Чернігівській області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 60 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 48 ударних БпЛА на 19 локаціях.

Ворог продовжує атаку безпілотниками. Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

