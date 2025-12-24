Украина может провести выборы одновременно с референдумом — Зеленский

По словам главы государства Владимира Зеленского, Украина может вынести мирное соглашение на ратификацию Верховной Радой или провести всеукраинский референдум. Более того, рассматривается сценарий проведения выборов в стране одновременно с референдумом.
Главные тезисы
- На проведение всеукраинского референдума необходимо минимум 60 дней.
- Кроме того, нужно добиться от России полного прекращения огня на этот период времени.
Зеленский рассказал, какие сценарии сейчас рассматриваются
Как отметил украинский лидер, гарантии безопасности вступят в силу только при полной ратификации соглашения или его одобрения референдумом.
Владимир Зеленский обратил внимание на то, что референдум о полном соглашении, который закрепит окончание войны, может быть проведен в Украине.
Однако главный нюанс заключается в том, что на его организацию и проведение необходимо минимум 60 дней, а также тотальное прекращение огня в этот период.
Что важно понимать, накануне Центральная избирательная комиссия возобновила работу Государственного реестра избирателей.
Это произошло впервые за время полномасштабного вторжения России в Украину.
