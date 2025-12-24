Украина может провести выборы одновременно с референдумом — Зеленский

По словам главы государства Владимира Зеленского, Украина может вынести мирное соглашение на ратификацию Верховной Радой или провести всеукраинский референдум. Более того, рассматривается сценарий проведения выборов в стране одновременно с референдумом.

Зеленский рассказал, какие сценарии сейчас рассматриваются

Украина вынесет соглашение на ратификацию парламента в формате и/или проведет всеукраинский референдум для одобрения в формате "да" или "нет". Украина может решить провести выборы одновременно с референдумом. Владимир Зеленский Президент Украины

Как отметил украинский лидер, гарантии безопасности вступят в силу только при полной ратификации соглашения или его одобрения референдумом.

Владимир Зеленский обратил внимание на то, что референдум о полном соглашении, который закрепит окончание войны, может быть проведен в Украине.

Однако главный нюанс заключается в том, что на его организацию и проведение необходимо минимум 60 дней, а также тотальное прекращение огня в этот период.

Что важно понимать, накануне Центральная избирательная комиссия возобновила работу Государственного реестра избирателей.

Это произошло впервые за время полномасштабного вторжения России в Украину.