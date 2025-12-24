Україна може провести вибори одночасно з референдумом — Зеленський

За словами глави держави Володимира Зеленського, Україна може винести мирну угоду на ратифікацію Верховної Ради або провести всеукраїнський референдум. Ба більше, розглядається сценарій проведення виборів в країні одночасно з референдумом.
Головні тези:
- На проведення всеукраїнського референдуму необхідно мінімум 60 днів.
- Окрім того, потрібно добитися від Росії повного припинення вогню на цей період часу.
Зеленський розповів, які сценарії наразі розглядаються
Як зазначив український лідер, гарантії безпеки набудуть чинності лише за умови повної ратифікації угоди або її схвалення референдумом.
Володимир Зеленський звернув увагу на те, що референдум стосовно повної угоди, яка закріпить закінчення війни, може бути проведений в Україні.
Однак головний нюанс полягає в тому, що на його організацію та проведення необхідно мінімум 60 днів, а також тотальне припинення вогню на цей період.
Що важливо розуміти, напередодні Центральна виборча комісія відновила роботу Державного реєстру виборців.
Це сталося вперше за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
