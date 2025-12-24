Вільна економічна зона на Донеччині — як це працюватиме

Як пояснив глава держави Володимир Зеленський, створення вільної економічної зони на у Донецькій області — це саме той сценарій, на який можуть потенційно згодитися і Україна, і Росія. Фактично йдеться про альтернативу пропозиціям Києва та Москви з боку США.

Зеленський пояснив, як працюватиме вільна економічна зона на Донеччині

Що важливо розуміти, Кремль досі добивається виходу Сил оборони України із Донецької області, однак Київ не збирається виконувати цю цинічну вимогу Путіна.

Саме тому команда Дональда Трамп пропонує альтернативний сценарій — йдеться про вільну економічну зону.

Ми вважаємо, що вільна економічна зона — це потенційна можливість суверенної держави обирати такий шлях. Володимир Зеленський Президент України

За словами глави держави, його команда відстоює формулювання “потенційні економічні зони”, адже станом на сьогодні йдеться про дві опції щодо територіальних домовленостей, які можуть бути зафіксовані в мирній угоді.

Перший сценарії — фіксації лінії бойового зіткнення по її вигляду на момент ухвалення угоди.

Як зазначив український лідер, якщо ЗСУ та армія РФ залишаться стояти там, де вони наразі стоять — то є висока ймовірність домовитися.

Тому тут і написано “потенційні зони”. Але якщо ми не домовимося, що “стоїмо там, де стоїмо”, є два варіанти. То або буде продовження війни, або треба буде щось вирішувати з усіма потенційними економічними зонами, — заявив Зеленський. Поширити

Президент України також офіційно підтвердив, що одна “маленька, але необхідна” економічна зона буде в місті Енергодар, яке буде демілітаризованим.

Ба більше, друга вільна економічна зона зʼявиться на частині Донецької області: її створення обговорюватиметься, щойно Україні будуть надані гарантії безпеки. Це положення буде закріплене в окремій угоді між Україною, США та РФ.

Ось Донбас, ось наша частина там — 25 %, ось тимчасово окупована росіянами частина. Якщо ми робимо ось тут вільну економічну зону, вона передбачає фактично демілітаризовану зону, тобто важкі сили усуваються звідси на відстань 40 кілометрів, але вона може бути і 5, і 10, і 40 кілометрів. Якщо у нас два міста — Краматорськ і Словʼянськ — це вільна економічна зона, то тоді росіяни повинні зробити крок назад своїми військами відповідно на 5 чи 10 чи 40 кілометрів. Частина, звідки відійшли наші війська — тут наше управління і наша поліція. А вже ось там, де вони — перебувають їхні сили. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави також нагадав, що раніше Росія багато разів порушувала свої обіцянки.

Саме тому вкрай важливим є залучення міжнародних сили, які гарантуватимуть на ній порядок та безпеку.