Вільна економічна зона на Донеччині — як це працюватиме

Як пояснив глава держави Володимир Зеленський, створення вільної економічної зони на у Донецькій області — це саме той сценарій, на який можуть потенційно згодитися і Україна, і Росія. Фактично йдеться про альтернативу пропозиціям Києва та Москви з боку США.
Головні тези:
- Дуже важливим є залучення міжнародних сили, які гарантуватимуть порядок та безпеку у вказаній зоні.
- Лише референдум може визначити, чи згодні українці на те, щоби був реалізований такий варіант.
Зеленський пояснив, як працюватиме вільна економічна зона на Донеччині
Що важливо розуміти, Кремль досі добивається виходу Сил оборони України із Донецької області, однак Київ не збирається виконувати цю цинічну вимогу Путіна.
Саме тому команда Дональда Трамп пропонує альтернативний сценарій — йдеться про вільну економічну зону.
За словами глави держави, його команда відстоює формулювання “потенційні економічні зони”, адже станом на сьогодні йдеться про дві опції щодо територіальних домовленостей, які можуть бути зафіксовані в мирній угоді.
Перший сценарії — фіксації лінії бойового зіткнення по її вигляду на момент ухвалення угоди.
Як зазначив український лідер, якщо ЗСУ та армія РФ залишаться стояти там, де вони наразі стоять — то є висока ймовірність домовитися.
Президент України також офіційно підтвердив, що одна “маленька, але необхідна” економічна зона буде в місті Енергодар, яке буде демілітаризованим.
Ба більше, друга вільна економічна зона зʼявиться на частині Донецької області: її створення обговорюватиметься, щойно Україні будуть надані гарантії безпеки. Це положення буде закріплене в окремій угоді між Україною, США та РФ.
Глава держави також нагадав, що раніше Росія багато разів порушувала свої обіцянки.
Саме тому вкрай важливим є залучення міжнародних сили, які гарантуватимуть на ній порядок та безпеку.
