Атака Росії на Київ — постраждали 5 людей
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака Росії на Київ — постраждали 5 людей

Віталій Кличко
Київ
Уночі 27 грудня російські загарбники здійснили новий повітряний напад на Київ. Згідно з останніми даними, відомо про 5 потерпілих. У Голосіївському та Дарницькому районах столиці вирує пожежа.

 

Оновлено: Кількість постраждалих зросла до 8 осіб.

Головні тези:

  • У Дарницькому районі, поруч з будинком, куди влучив БпЛА, теж пожежа в будинку, на верхніх поверхах.
  • У Дніпровському районі палає на рівні четвертого поверху 18-поверхового будинку. 

Відомі наслідки нової атаки Росії на Київ

Спочатку міський голова столиці Віталій Кличко офіційно підтвердив, що до медиків звернулися четверо постраждалих унаслідок атаки ворога на Київ.

Трьох із них госпіталізували. Одному надали допомогу амбулаторно.

Віталій Кличко

Віталій Кличко

Мер Києва

Він також додав, що у Голосіївському районі — пожежа. За попередніми даними, горить СТО.

Кличко повідомив, що в Оболонському — падіння уламків у дачному кооперативі.

Окрім того, зафіксовано падіння уламків сталося на відкритій території в Деснянському районі. Всі служби працюють на місцях.

Трохи пізніше Віталій Кличко підтвердив, що кількість постраждалих зросла до п'яти.

Уже пʼятеро постраждалих у столиці. Чотирьох із них госпіталізували, — заявив він.

У Дарницькому районі палають кілька приватних будинків. Є загроза розповсюдження вогню на будинок для літніх людей поруч. 10 цивільних вдалося успішно врятувати.

Також у Дарницькому районі уламки влучили в 24-поверховий будинок. Палає на верхньому поверсі. Служби прямують на місце, — додав Кличко.

