Трамп оцінив шанси на швидке досягнення миру між Україною та РФ

Президент США Дональд Трамп відверто зізнався, що наразі оптимістично налаштований щодо фінального підписання мирної угоди під час візиту українського лідера Володимира Зеленського до його клубу Mar-a-Lago в неділю, 28 грудня.
Головні тези:
- Трамп вірить у швидке завершення російсько-української війни.
- Попри це, він розуміє, що це дуже складне завдання.
Трамп вірить, що швидко завершить російсько-українську війну
Американські журналісти попросили очільника Білого дому оцінити шанси на укладення мирної угоди між Києвом та Москвою у найближчому майбутньому.
Як вважає американський лідер, станом на сьогодні команди президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна нібито зацікавлені в досягненні домовленостей, проте, мовляв, по-різному.
Дональд Трамп також не приховує, що завершення російсько-української війни виявилося дійсно складним питанням.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-