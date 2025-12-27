Трамп оцінив шанси на швидке досягнення миру між Україною та РФ
Трамп оцінив шанси на швидке досягнення миру між Україною та РФ

Трамп
Джерело:  The New York Post

Президент США Дональд Трамп відверто зізнався, що наразі оптимістично налаштований щодо фінального підписання мирної угоди під час візиту українського лідера Володимира Зеленського до його клубу Mar-a-Lago в неділю, 28 грудня.

Головні тези:

  • Трамп вірить у швидке завершення російсько-української війни.
  • Попри це, він розуміє, що це дуже складне завдання.

Трамп вірить, що швидко завершить російсько-українську війну

Американські журналісти попросили очільника Білого дому оцінити шанси на укладення мирної угоди між Києвом та Москвою у найближчому майбутньому.

Ну, я думаю, у нас є хороші шанси на це.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Як вважає американський лідер, станом на сьогодні команди президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна нібито зацікавлені в досягненні домовленостей, проте, мовляв, по-різному.

Я думаю, що вони хочуть це зробити зараз, і я думаю, що Росія хоче це зробити. Але щоразу, коли один хоче це зробити, інший не хоче, — поскаржився очільник Білого дому.

Дональд Трамп також не приховує, що завершення російсько-української війни виявилося дійсно складним питанням.

Я врегулював вісім воєн, і ця — найскладніша з усіх. Але я думаю, що ми це зробимо, — додав президент США.

