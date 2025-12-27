Гарантии безопасности для Украины. Зеленский раскрыл новое предложение Трампа

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что команда президента США Дональда Трампа предложила Украине гарантии безопасности на 15 лет с возможностью продления.
Главные тезисы
- Зеленский готов вынести мирный план президента США на всеукраинский референдум
- Украина рассматривает возможность установления 60-дневного прекращения огня для организации и проведения референдума.
Трамп предлагает Украине 15-летние гарантии безопасности
По словам Зеленского, он действительно готов вынести мирный план президента США на всеукраинский референдум.
Однако эту идею можно реализовать только в том случае, если российский диктатор Владимир Путин согласится на прекращение огня как минимум на 60 суток.
Президент Украины обращает внимание на то, что 60-дневное прекращение огня для организации и проведения голосования "является минимумом", поскольку организация и проведение такого референдума будет иметь значительные политические и логистические осложнения.
Также Владимир Зеленский официально подтвердил, что до сих пор делает все возможное, чтобы добиться лучшего решения по украинским территориям.
Как отметил глава государства, большинство аспектов двусторонних соглашений между США и Украиной уже согласованы, однако остаются некоторые "технические вещи" для дальнейшего обсуждения.
Издание "Axios" сообщает, что один из них — это срок действия соглашения. Пока Дональд Трамп предлагает Украине 15-летний пакт, который можно продлить, однако Зеленский убежден, что этого мало.
