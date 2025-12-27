Гарантии безопасности для Украины. Зеленский раскрыл новое предложение Трампа

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что команда президента США Дональда Трампа предложила Украине гарантии безопасности на 15 лет с возможностью продления.

Трамп предлагает Украине 15-летние гарантии безопасности

По словам Зеленского, он действительно готов вынести мирный план президента США на всеукраинский референдум.

Однако эту идею можно реализовать только в том случае, если российский диктатор Владимир Путин согласится на прекращение огня как минимум на 60 суток.

Президент Украины обращает внимание на то, что 60-дневное прекращение огня для организации и проведения голосования "является минимумом", поскольку организация и проведение такого референдума будет иметь значительные политические и логистические осложнения.

Также Владимир Зеленский официально подтвердил, что до сих пор делает все возможное, чтобы добиться лучшего решения по украинским территориям.

Как отметил глава государства, большинство аспектов двусторонних соглашений между США и Украиной уже согласованы, однако остаются некоторые "технические вещи" для дальнейшего обсуждения.