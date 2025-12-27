Гарантії безпеки для України. Зеленський розкрив нову пропозицію Трампа

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що команда президента США Дональда Трампа запропонувала Україні гарантії безпеки на 15 років з можливістю продовження.
Головні тези:
- Зеленський готовий винести мирний план президента США на всеукраїнський референдум.
- Україна розглядає можливість встановлення 60-денного припинення вогню для організації та проведення референдуму.
Трамп пропонує Україні 15-річні гарантії безпеки
За словами Володимира Зеленського, він дійсно готовий винести мирний план президента США на всеукраїнський референдум.
Однак цю ідею можливо реалізувати лише в тому випадку, якщо російський диктатор Володимир Путін згодиться на припинення вогню щонайменше на 60 діб.
Президент України звертає увагу на те, що 60-денне припинення вогню для організації та проведення голосування "є мінімумом", оскільки організація та проведення такого референдуму матиме значні політичні, логістичні та безпекові ускладнення.
Також Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що досі робить все можливе, щоб добитися найкращого рішення щодо українських територій.
Як зазначив глава держави, більшість аспектів двосторонніх угод між США та Україною вже узгоджені, однак залишаються деякі "технічні речі" для подальшого обговорення".
Видання "Axios" повідомляє, що один з них — це термін дії угоди. Наразі Дональд Трамп пропонує Україні 15-річний пакт, який можна поновити, проте Зеленський переконаний, що цього замало.
