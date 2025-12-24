Путін цинічно відкидає "мирний план" Трампа з 20 пунктів — інсайдери

Росія добиватиметься змін до останньої версії мирного плану США для завершення війни в України. Зокрема, Кремль хоче більше обмежень щодо ЗСУ, а також розв'язання питань щодо санкцій та своїх заморожених активів.

Путін незадоволений новою версією “мирного плану” Трампа

Джерело, близьке до Кремля, розповіло виданню, що РФ розглядає нинішній мирний план як "відправну точку".

Москва розглядає 20-пунктний план, розроблений між Україною та США, як відправну точку для подальших переговорів, на тлі того, як у ньому відсутні важливі для Росії положення, і він не відповідає на багато питань.

Джерело додало, що країна-агресорка розглядає поточний документ "як досить типовий український план" і збирається "вивчити його з холодною головою".

Bloomberg пише, що російський диктатор Володимир Путін досі не прокоментував останні пропозиції щодо мирного плану, розроблені протягом тижнів переговорів за участі чиновників США, України та РФ.

Хоча Росія не схвалила останню версію 20-пунктного плану, вона не бажає ризикувати відштовхнути президента США Дональда Трампа, повністю відхиливши його.

Видання нагадує слова Трампа, який цього тижня повідомив, що "переговори йдуть добре" і що є шанс укласти угоду найближчим часом.

Особа, близька до Кремля, повідомила виданню, що РФ "стурбована гарантіями від майбутнього розширення військового альянсу НАТО на схід та нейтральним статусом України, якщо вона приєднається до ЄС".

За її словами, "у плані відсутні обмеження, яких прагне Росія щодо післявоєнних збройних сил та видів озброєння Києва, і він не надає чітких гарантій щодо статусу російської мови в Україні".

Видання з посиланням на джерело пише, що країна-агресорка також хоче "ясності щодо питання скасування санкцій та сотень мільярдів доларів заморожених російських державних активів на Заході".

Крім того, Bloomberg повідомляє про прагнення РФ отримати від України всі території на сході Донеччини, яку російські війська не змогли окупувати протягом майже чотирьох років війни.