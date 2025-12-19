"Мирний план" Трампа. Україна та США проведуть новий раунд переговорів
Категорія
Україна
Дата публікації

"Мирний план" Трампа. Україна та США проведуть новий раунд переговорів

Рустем Умєров
Україна

Українські та американські чиновники сьогодні, 19 грудня, проведуть новий раунд переговорів. В обговореннях тепер беруть участь і європейські партнери.

Головні тези:

  • Українські та американські чиновники проводять новий раунд переговорів у рамках "Мирного плану" Трампа.
  • У випадку успішного розв'язання спірних питань, безпека України буде гарантована надійно та довгостроково.
  • Спільна робота українських та американських чиновників спрямована на збереження спільного бачення та узгодженої стратегії.

Україна та США проведуть новий раунд “мирних” переговорів

Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умєров.

Він розповів, що разом із генерал-лейтенантом, начальником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим розпочне сьогодні новий раунд консультацій з американською стороною.

До цього формату, на запрошення американської сторони, залучені також європейські партнери. Дякую США за координацію, яка дає змогу зберігати спільне бачення і рухатися узгоджено.

Рустем Умєров

Рустем Умєров

Секретар РНБО України

За словами секретаря РНБО, в України конструктивний настрій. Зокрема, було проведено попередні консультації з європейськими колегами. Триває підготовка до подальших розмов з американськими чиновниками.

Умєров додав, що доповість президенту Володимиру Зеленському про підсумки консультацій.

Діємо чітко відповідно до визначених президентом пріоритетів: безпека України має бути гарантована надійно і довгостроково.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Нові переговори України та США щодо "мирного плану" Трампа відбудуться у Флориді
США
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Завершення війни РФ проти України. Мирні переговори вийшли на новий рівень
Зеленський
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Переговори Зеленського з лідерами ЄС у Берліні — чи приєднаються представники США і НАТО
зустріч

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?