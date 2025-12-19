"Мирний план" Трампа. Україна та США проведуть новий раунд переговорів

Українські та американські чиновники сьогодні, 19 грудня, проведуть новий раунд переговорів. В обговореннях тепер беруть участь і європейські партнери.
Головні тези:
- Українські та американські чиновники проводять новий раунд переговорів у рамках "Мирного плану" Трампа.
- У випадку успішного розв'язання спірних питань, безпека України буде гарантована надійно та довгостроково.
- Спільна робота українських та американських чиновників спрямована на збереження спільного бачення та узгодженої стратегії.
Україна та США проведуть новий раунд “мирних” переговорів
Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умєров.
Він розповів, що разом із генерал-лейтенантом, начальником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим розпочне сьогодні новий раунд консультацій з американською стороною.
За словами секретаря РНБО, в України конструктивний настрій. Зокрема, було проведено попередні консультації з європейськими колегами. Триває підготовка до подальших розмов з американськими чиновниками.
Умєров додав, що доповість президенту Володимиру Зеленському про підсумки консультацій.
Діємо чітко відповідно до визначених президентом пріоритетів: безпека України має бути гарантована надійно і довгостроково.
