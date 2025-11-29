Нові переговори України та США щодо "мирного плану" Трампа відбудуться у Флориді

30 листопада представники України та Сполучених Штатів Америки зустрінуться для продовження переговорів щодо угоди про припинення російсько-української війни.
Головні тези:
- Переговори між Україною та США щодо угоди про припинення російсько-української війни відбудуться у Флориді.
- Очікується, що під час зустрічі будуть узгоджені результати попередніх переговорів в Женеві.
- Президент Зеленський опинився під тиском Вашингтона щодо умов мирної угоди, важкі рішення у сфері політики та оборони.
Українська та американська делегації зустрінуться у Флориді
Українську делегацію очолить секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров.
Як повідомляє Reuters із посиланням на неназваного чиновника, зустріч відбудеться у Флориді. Подробиці щодо порядку денного не розкриваються.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що українську делегацію очолить секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров.
За словами глави держави, він очікує, що результати попередніх переговорів із США в Женеві, будуть "остаточно узгоджені" під час майбутньої зустрічі.
Автори матеріалу зазначають, що Україна зазнає значного тиску з боку Вашингтона, щоб погодитися на умови мирної угоди.
