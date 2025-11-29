Нові переговори України та США щодо "мирного плану" Трампа відбудуться у Флориді

30 листопада представники України та Сполучених Штатів Америки зустрінуться для продовження переговорів щодо угоди про припинення російсько-української війни.

Українська та американська делегації зустрінуться у Флориді

Українську делегацію очолить секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров.

Як повідомляє Reuters із посиланням на неназваного чиновника, зустріч відбудеться у Флориді. Подробиці щодо порядку денного не розкриваються.

США представлятимуть держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець Трампа Стів Віткофф та зять американського президента Джаред Кушнер. Поширити

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що українську делегацію очолить секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров.

За словами глави держави, він очікує, що результати попередніх переговорів із США в Женеві, будуть "остаточно узгоджені" під час майбутньої зустрічі.

Автори матеріалу зазначають, що Україна зазнає значного тиску з боку Вашингтона, щоб погодитися на умови мирної угоди.