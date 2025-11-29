Нові переговори України та США щодо "мирного плану" Трампа відбудуться у Флориді
Нові переговори України та США щодо "мирного плану" Трампа відбудуться у Флориді

Read in English
Джерело:  Reuters

30 листопада представники України та Сполучених Штатів Америки зустрінуться для продовження переговорів щодо угоди про припинення російсько-української війни.

Головні тези:

  • Переговори між Україною та США щодо угоди про припинення російсько-української війни відбудуться у Флориді.
  • Очікується, що під час зустрічі будуть узгоджені результати попередніх переговорів в Женеві.
  • Президент Зеленський опинився під тиском Вашингтона щодо умов мирної угоди, важкі рішення у сфері політики та оборони.

Українська та американська делегації зустрінуться у Флориді

Українську делегацію очолить секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров.

Як повідомляє Reuters із посиланням на неназваного чиновника, зустріч відбудеться у Флориді. Подробиці щодо порядку денного не розкриваються.

США представлятимуть держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець Трампа Стів Віткофф та зять американського президента Джаред Кушнер.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що українську делегацію очолить секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров.

За словами глави держави, він очікує, що результати попередніх переговорів із США в Женеві, будуть "остаточно узгоджені" під час майбутньої зустрічі.

Автори матеріалу зазначають, що Україна зазнає значного тиску з боку Вашингтона, щоб погодитися на умови мирної угоди.

Водночас президент Зеленський "опинився в найскладнішій політичній і військовій ситуації з часів початку російського вторгнення в 2022 році", додає агентство.

