"Європа не повинна платити за дії Росії". Туск скептично оцінив "мирний план" Трампа
Read in English
Джерело:  The Guardian

Ряд пунктів мирного плану завершення війни в України, запропонованих США та Росією, потребують доопрацювання, оскільки деякі з пропозицій є неприйнятними.

Головні тези:

  • Згідно з Дональдом Туском, угода між США та Росією щодо врегулювання кризи в Україні потребує доопрацювання.
  • Польща підтримує ідею використання заморожених російських активів для підтримки України у процесі відновлення.
  • Дональд Туск наголошує, що будь-яке мирна угода повинно зміцнювати безпеку Європи, а не послаблювати.

Туск розкритикував “мирний план” Трампа

Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Будь-яке мирне врегулювання щодо України має зміцнювати, а не послаблювати нашу безпеку.

За словами польського прем’єр-міністра, лідери ЄС, які взяли участь у неформальній зустрічі в Анголі, провели "серйозне" обговорення мирних переговорів щодо України, погодившись, що 28 пунктів, запропонованих США та Росією, потребують переробки", оскільки деякі з пропозицій є "неприйнятними".

Він також підкреслив, що особливо важливо, щоб жодна угода не послабила безпеку Польщі та Європи в цілому.

Туск також підкреслив, що мирне врегулювання не повинно сприяти агресору, і сказав, що лідери ЄС схиляються до просування вперед щодо того, що робити із замороженими російськими активами.

Не може бути так, щоб Європа зрештою платила за дії Росії.

При цьому він визнав, що деякі країни залишаються непереконливими, але він вважає, що лідери набагато, набагато ближчі до угоди з цього питання про використання заморожених активів для допомоги Україні зараз і під час відновлення.

Прем'єр-міністр Польщі додав, що переговори залишаються "делікатними", оскільки європейські лідери прагнуть утримати США на своєму боці.

Європа має бути єдиною. Ми зробимо все можливе, щоб США були на одному боці з нами. Ми повинні діяти щодо Росії разом, а не як окремі держави.

