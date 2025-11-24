"Європа не повинна платити за дії Росії". Туск скептично оцінив "мирний план" Трампа

Ряд пунктів мирного плану завершення війни в України, запропонованих США та Росією, потребують доопрацювання, оскільки деякі з пропозицій є неприйнятними.

Туск розкритикував “мирний план” Трампа

Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Будь-яке мирне врегулювання щодо України має зміцнювати, а не послаблювати нашу безпеку. Дональд Туск Прем’єр-міністр Польщі

За словами польського прем’єр-міністра, лідери ЄС, які взяли участь у неформальній зустрічі в Анголі, провели "серйозне" обговорення мирних переговорів щодо України, погодившись, що 28 пунктів, запропонованих США та Росією, потребують переробки", оскільки деякі з пропозицій є "неприйнятними".

Він також підкреслив, що особливо важливо, щоб жодна угода не послабила безпеку Польщі та Європи в цілому.

Туск також підкреслив, що мирне врегулювання не повинно сприяти агресору, і сказав, що лідери ЄС схиляються до просування вперед щодо того, що робити із замороженими російськими активами.

Не може бути так, щоб Європа зрештою платила за дії Росії.

При цьому він визнав, що деякі країни залишаються непереконливими, але він вважає, що лідери набагато, набагато ближчі до угоди з цього питання про використання заморожених активів для допомоги Україні зараз і під час відновлення.

Прем'єр-міністр Польщі додав, що переговори залишаються "делікатними", оскільки європейські лідери прагнуть утримати США на своєму боці.