Путін хоче позбавити Україну найближчих союзників
Джерело:  RMF 24

На думку прем’єр-міністра Дональда Туска, один із планів російського диктатора Володимира Путіна полягає в підживленні антиукраїнських настроїв у Польщі. Таким чином він хоче розсварити Київ зі своїм ключовим союзником.

Головні тези:

  • Путіну стає дедалі легше розбурхувати антиукраїнські настрої.
  • Однак влада Польщі буде блокувати ці спроби.

Реагуючи на скандальні диверсії на польській залізниці — виконавцями яких вважають громадян України, що працюють на російські спецслужби — Туск пояснив замисел Путіна.

За його словами, наразі Кремль робить все можливе, щоб посіяти хаос та паніку, а також масштабувати локальні антиукраїнські настрої.

Це дуже небезпечно у таких країнах як Польща — де ми вже маємо чимало тягарів, оскільки у Польщі — понад мільйон українських біженців. Тож, зі зрозумілих причин, стає дедалі легше розбурхувати антиукраїнські настрої.

Як уже згадувалося раніше, під час виступу у Сеймі Дональд Туск офіційно підтвердив, що польське слідство вважає відповідальними за акти диверсії на польській залізниці двох громадян України. Достеменно відомо, що вони мають зв'язки з російськими спецслужбами.

Згідно з останніми даними, підозрювані в’їхали до Польщі з території Білорусі і після диверсій встигли виїхати.

Туск оголосив, що Варшава буде вимагати затримання та екстрадиції підозрюваних.

