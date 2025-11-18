"Це дуже небезпечно". Туск попередив про плани Путіна

На думку прем’єр-міністра Дональда Туска, один із планів російського диктатора Володимира Путіна полягає в підживленні антиукраїнських настроїв у Польщі. Таким чином він хоче розсварити Київ зі своїм ключовим союзником.
Головні тези:
- Путіну стає дедалі легше розбурхувати антиукраїнські настрої.
- Однак влада Польщі буде блокувати ці спроби.
Путін хоче позбавити Україну найближчих союзників
Реагуючи на скандальні диверсії на польській залізниці — виконавцями яких вважають громадян України, що працюють на російські спецслужби — Туск пояснив замисел Путіна.
За його словами, наразі Кремль робить все можливе, щоб посіяти хаос та паніку, а також масштабувати локальні антиукраїнські настрої.
Як уже згадувалося раніше, під час виступу у Сеймі Дональд Туск офіційно підтвердив, що польське слідство вважає відповідальними за акти диверсії на польській залізниці двох громадян України. Достеменно відомо, що вони мають зв'язки з російськими спецслужбами.
Згідно з останніми даними, підозрювані в’їхали до Польщі з території Білорусі і після диверсій встигли виїхати.
Туск оголосив, що Варшава буде вимагати затримання та екстрадиції підозрюваних.
