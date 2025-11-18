"Это очень опасно". Туск предупредил о планах Путина
Источник:  RMF 24

По мнению польского премьер-министра Дональда Туска, один из планов российского диктатора Владимира Путина заключается в подпитке антиукраинских настроений в Польше. Таким образом, он хочет рассорить Киев с его ключевым союзником.

Главные тезисы

  • Путину становится все легче разгонять антиукраинские настроения.
  • Однако власти Польши будут блокировать эти попытки.

Реагируя на скандальные диверсии на польской железной дороге — исполнителями которых считают граждан Украины, работающих на российские спецслужбы — Туск объяснил план Путина.

По его словам, Кремль делает все возможное, чтобы посеять хаос и панику, а также масштабировать локальные антиукраинские настроения.

Это очень опасно в таких странах как Польша — где у нас уже немало бремен, поскольку в Польше — более миллиона украинских беженцев. Поэтому по понятным причинам становится все легче разгонять антиукраинские настроения.

Как уже упоминалось ранее, во время выступления в Сейме Дональд Туск официально подтвердил, что польское следствие считает ответственным за акты диверсии на польской железной дороге двух граждан Украины. Достоверно известно, что они имеют связи с российскими спецслужбами.

Согласно последним данным, подозреваемые въехали в Польшу с территории Беларуси и после диверсий успели уехать.

Туск объявил, что Варшава потребует задержания и экстрадиции подозреваемых.

