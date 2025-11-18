"Это очень опасно". Туск предупредил о планах Путина

По мнению польского премьер-министра Дональда Туска, один из планов российского диктатора Владимира Путина заключается в подпитке антиукраинских настроений в Польше. Таким образом, он хочет рассорить Киев с его ключевым союзником.
Главные тезисы
- Путину становится все легче разгонять антиукраинские настроения.
- Однако власти Польши будут блокировать эти попытки.
Путин хочет лишить Украину ближайших союзников
Реагируя на скандальные диверсии на польской железной дороге — исполнителями которых считают граждан Украины, работающих на российские спецслужбы — Туск объяснил план Путина.
По его словам, Кремль делает все возможное, чтобы посеять хаос и панику, а также масштабировать локальные антиукраинские настроения.
Как уже упоминалось ранее, во время выступления в Сейме Дональд Туск официально подтвердил, что польское следствие считает ответственным за акты диверсии на польской железной дороге двух граждан Украины. Достоверно известно, что они имеют связи с российскими спецслужбами.
Согласно последним данным, подозреваемые въехали в Польшу с территории Беларуси и после диверсий успели уехать.
Туск объявил, что Варшава потребует задержания и экстрадиции подозреваемых.
