Битва за Покровск. Армия РФ использует гражданских как "живой щит"

Российское военное командование во время штурма юго-восточной окраины Покровска Донецкой области 10 ноября приказало своим солдатам использовать гражданское население как "живой щит".

Армия РФ продолжает игнорировать законы войны

Как сообщает Служба безопасности Украины, ей удалось задокументировать новое военное преступление российских оккупантов в Донецкой области.

10 ноября захватчики пытались штурмовать Покровск, используя мирных украинцев как “живой щит”.

Скорее всего, это военное преступление совершил 1-й мотострелковый батальон 506-го мотострелкового полка войск РФ.

Во время боя в жилой застройке штурмовая группа этого подразделения захватила местных мужчину, женщину и 13-летнего ребенка. После этого по рации эта группа получила приказ использовать гражданских, чтобы прикрываться ими в случае огневого контакта. Поделиться

Российские захватчики заставили потерпевших идти впереди во время зачистки построек в городе.

СБУ обращает внимание на то, что действия армии РФ нарушают требования ст. 28 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны и квалифицируются как военное преступление.

Именно поэтому Служба безопасности уже начала уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).