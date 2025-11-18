Битва за Покровск. Армия РФ использует гражданских как "живой щит"

Российское военное командование во время штурма юго-восточной окраины Покровска Донецкой области 10 ноября приказало своим солдатам использовать гражданское население как "живой щит".
Главные тезисы
- Действия армии РФ нарушают требования международных конвенций о защите гражданского населения во время войны.
- Служба безопасности Украины уже начала уголовное производство.
Армия РФ продолжает игнорировать законы войны
Как сообщает Служба безопасности Украины, ей удалось задокументировать новое военное преступление российских оккупантов в Донецкой области.
10 ноября захватчики пытались штурмовать Покровск, используя мирных украинцев как “живой щит”.
Скорее всего, это военное преступление совершил 1-й мотострелковый батальон 506-го мотострелкового полка войск РФ.
Российские захватчики заставили потерпевших идти впереди во время зачистки построек в городе.
СБУ обращает внимание на то, что действия армии РФ нарушают требования ст. 28 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны и квалифицируются как военное преступление.
Именно поэтому Служба безопасности уже начала уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств происшествия и причастных к нему лиц, чтобы привлечь виновных к ответственности.
