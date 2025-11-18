Что происходит в Покровске и Мирнограде — последние подробности и видео
Категория
Украина
Дата публикации

Что происходит в Покровске и Мирнограде — последние подробности и видео

Десантно-штурмовые войска ВСУ
Битвы за Покровск и Мирноград - последние подробности
Read in English
Читати українською

18 ноября 7 корпус Десантно-штурмовых войск официально подтвердил, что во время боя за город Покровск Донецкой области растет количество стрелковых боев. Более того, армия РФ несет колоссальные потери вследствие прямого огня.

Главные тезисы

  • Российская армия не может прорвать оборону украинских защитников в Покровске и в Мирнограде.
  • В Мирнограде украинские защитники уничтожили группу российской военной разведки.

Битвы за Покровск и Мирноград — последние подробности

ДШВ обращают внимание на то, что за последние 17 дней украинские защитники успели ликвидировать в Покровске 314 российских захватчиков, еще 71 — ранены.

Также сообщается о появлении оккупантов к северу от Покровска. Солдаты РФ не оставляли попыток проникнуть и закрепиться на одном из объектов сельского хозяйства. Однако Силы обороны уничтожили силы врага.

В настоящее время армия РФ делает все возможное, чтобы как можно скорее выйти в населенный пункт Гришино, что на северо-западе от Покровска.

Поскольку россияне не могут сломать оборону Покровска и использовать город как плацдарм для выполнения этого замысла — они хотят обойти город.

Что касается битвы за Мирноград, то там штурмы врага тоже остаются тщетными.

Недавно в городе украинские защитники успешно ликвидировали группу российской военной разведки.

Такие вражеские подразделения идут во втором эшелоне после диверсионных групп и контролируют выполнение задач первого эшелона, уточняют в 7 корпусе.

Точно известно об увеличении количества попыток россиян просочиться в Мирноград со стороны Красного Лимана. Защитники ликвидируют силы врага на подступах к городу.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
КНДР резко сократила поставки снарядов для РФ — что произошло
КНДР не сможет помогать России так, как раньше
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
На бирже Polymarket делают ставки относительно войны РФ против Украины
Polymarket зарабатывает деньги на войне
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Перешел к плетке". Стубб заявил о резком изменении позиции Трампа по отношению к Путину
Трамп уже усиливает давление на Россию

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?