Что происходит в Покровске и Мирнограде — последние подробности и видео

18 ноября 7 корпус Десантно-штурмовых войск официально подтвердил, что во время боя за город Покровск Донецкой области растет количество стрелковых боев. Более того, армия РФ несет колоссальные потери вследствие прямого огня.

Битвы за Покровск и Мирноград — последние подробности

ДШВ обращают внимание на то, что за последние 17 дней украинские защитники успели ликвидировать в Покровске 314 российских захватчиков, еще 71 — ранены.

Также сообщается о появлении оккупантов к северу от Покровска. Солдаты РФ не оставляли попыток проникнуть и закрепиться на одном из объектов сельского хозяйства. Однако Силы обороны уничтожили силы врага.

В настоящее время армия РФ делает все возможное, чтобы как можно скорее выйти в населенный пункт Гришино, что на северо-западе от Покровска.

Поскольку россияне не могут сломать оборону Покровска и использовать город как плацдарм для выполнения этого замысла — они хотят обойти город.

Что касается битвы за Мирноград, то там штурмы врага тоже остаются тщетными.

Недавно в городе украинские защитники успешно ликвидировали группу российской военной разведки.

Такие вражеские подразделения идут во втором эшелоне после диверсионных групп и контролируют выполнение задач первого эшелона, уточняют в 7 корпусе. Поделиться

Точно известно об увеличении количества попыток россиян просочиться в Мирноград со стороны Красного Лимана. Защитники ликвидируют силы врага на подступах к городу.