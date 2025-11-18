Что происходит в Покровске и Мирнограде — последние подробности и видео

18 ноября 7 корпус Десантно-штурмовых войск официально подтвердил, что во время боя за город Покровск Донецкой области растет количество стрелковых боев. Более того, армия РФ несет колоссальные потери вследствие прямого огня.
Главные тезисы
- Российская армия не может прорвать оборону украинских защитников в Покровске и в Мирнограде.
- В Мирнограде украинские защитники уничтожили группу российской военной разведки.
Битвы за Покровск и Мирноград — последние подробности
ДШВ обращают внимание на то, что за последние 17 дней украинские защитники успели ликвидировать в Покровске 314 российских захватчиков, еще 71 — ранены.
Также сообщается о появлении оккупантов к северу от Покровска. Солдаты РФ не оставляли попыток проникнуть и закрепиться на одном из объектов сельского хозяйства. Однако Силы обороны уничтожили силы врага.
В настоящее время армия РФ делает все возможное, чтобы как можно скорее выйти в населенный пункт Гришино, что на северо-западе от Покровска.
Поскольку россияне не могут сломать оборону Покровска и использовать город как плацдарм для выполнения этого замысла — они хотят обойти город.
Что касается битвы за Мирноград, то там штурмы врага тоже остаются тщетными.
Недавно в городе украинские защитники успешно ликвидировали группу российской военной разведки.
Точно известно об увеличении количества попыток россиян просочиться в Мирноград со стороны Красного Лимана. Защитники ликвидируют силы врага на подступах к городу.
