"Перешел к плетке". Стубб заявил о резком изменении позиции Трампа по отношению к Путину

Лидер Финляндии Александр Стубб начал публично подталкивать своего американского коллегу Дональда Трампа к принятию новых мощных санкций против России, чтобы вынудить диктатора Владимира Путина остановить захватническую войну против Украины. Стубб отметил, что глава Белого дома уже изменил свой подход по этому вопросу.

Трамп уже усиливает давление на Россию

По убеждению Стубба, Белый дом должен нанести еще более сильный санкционный удар по стране-агрессорке.

Он также указал на то, что подход американского лидера заключается в применении "кнута или пряника".

Он попробовал пряник на Аляске и в телефонном разговоре с Путиным. А когда понял, что россияне не собираются сдвигаться с места и не заинтересованы в мире, то перешел к кнуту. Сейчас мы находимся в режиме кнута. Александр Стубб Президент Финляндии

По его словам, следующим важным решением на этом пути должно быть принятие в Сенате законопроекта о санкциях против РФ.

Стубб также отметил, что американские власти делают все верно и учитывают нежелание Путина завершать войну против Украины.

Как отметил лидер Финляндии, единственные люди, к которым Путин прислушивается, — это олигархи.