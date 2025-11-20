"Перейшов до батога". Стубб заявив про різку зміну позиції Трампа щодо Путіна

Лідер Фінляндії Александр Стубб почав публічно підштовхувати свого американського колегу Дональда Трампа до ухвалення нових потужних санкцій проти Росії, щоб змусити диктатора Володимира Путіна зупинити загарбницьку війну проти України. Стубб зазначив, що очільник Білого дому уже змінив свій підхід у цьому питанні.

Трамп уже посилює тиск на Росію

На переконання Стубба, Білий дім повинен завдати ще сильнішого санкційного удару по країні-агресорці.

Він також вказав на те, що підхід американського лідера полягає у застосуванні "батога або пряника".

Він спробував пряник на Алясці і в телефонній розмові з Путіним. А коли зрозумів, що росіяни не збираються зрушувати з місця і не зацікавлені в мирі, то перейшов до батога. Зараз ми перебуваємо в режимі батога. Александр Стубб Президент Фінляндії

За його словами, наступним важливим рішенням на цьому шляху має бути ухвалення в Сенаті законопроєкту щодо санкцій проти РФ.

Стубб також наголосив, що американська влада робить все вірно та враховує небажання Путіна завершувати війну проти України.

Як зазначив лідер Фінляндії, єдині люди, до яких Путін прислухається, — це олігархи.