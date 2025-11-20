Трамп направив Віткоффа на зустріч із Зеленським

Як вдалося дізнатися Reuters, український лідер Володимир Зеленський у межах свого візиту до Туреччини 19 листопада зустрінеться зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом.
Головні тези:
- Майбутня зустрічі з Віткоффом свідчить про те, що Трамп продовжує працювати над завершенням війни.
- Теми переговорів сторін наразі не розкривається.
Зустріч Зеленського та Віткоффа уже запланована
Нещодавно український лідер офіційно підтвердив, що має намір здійснити візит до Туреччини 19 листопада після візиту до Іспанії.
За словами Володимира Зеленського, його команда уже готує активізацію перемовин щодо завершення російсько-української війни.
Глава держави розповів, що вже є напрацьовані рішення, що будуть запропоновані союзникам.
Трохи пізніше інформаційна агенція Reuters повідомила, що спеціальний посланець США Стів Віткофф відвідає Туреччину 19 листопада.
Фактично йдеться про те, що він приєднається до запланованих переговорів із українським лідером.
Коментуючи свій візит до Іспанії, Зеленський підтвердив журналістам, що Україна працює над тим, щоб зустріч із премʼєр-міністром Педро Санчесом "принесла домовленості, які дадуть нам більше сили".
