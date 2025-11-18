На біржі Polymarket роблять ставки щодо війни РФ проти України

Українські журналісти звернули увагу на те, що найбільша у світі біржа прогнозів Polymarket заробляє гроші на російсько-українській війні. Річ у тім, що її користувачі роблять ставки щодо не лише бойових дій на фронті, а й ходу перемовин щодо завершення конфлікту.

Polymarket заробляє гроші на війні

Станом на сьогодні загалом йдеться про сумарні ставки у розмірі понад 100 млн дол.

Користувачі намагаються передбачити подальший розвиток ключових подій на полі бою та поза його межами.

Фото: скриншот

До прикладу, у центрі уваги наразі:

можливий фінал битви за Покровськ та Мирноград;

потенційні переговори Трампа, Зеленського та Путіна;

ймовірність ухвалення угоди щодо припинення вогню,

загальна тривалість війни;

чи зостанеться Зеленський президентом України у найближчому майбутньому.

Фото: скриншот

Журналісти звернули увагу на те, що користувачі Polymarket майже не вірять у всеосяжну мирну угоду до кінця 2025 року — на це поставили лише 5%.

Що стосується довгострокової перспективи, то тут шанси вже зростають — близько 23%.

Є окремий ринок щодо ролі Трампа в російсько-українській війні: «Чи завершить Трамп війну впродовж 90 днів?» Поточна ймовірність там — менше ніж 1%, хоча саме цей ринок мав один із найбільших обсягів торгів — близько 57 млн. дол. Поширити

Фото: скриншот

Що важливо розуміти, прогнози на Polymarket не варто розцінювати як вичерпну аналітику — це лише своєрідний індикатор настроїв людей з різних куточків світу.

Попри це, у Штатах дані біржі відстежують навіть члени команди Трампа, а також фондові аналітики та інвестбанки.

Тож де-факто це може мати свій вплив на процес ухвалення політичних рішень.