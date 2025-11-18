На біржі Polymarket роблять ставки щодо війни РФ проти України
Категорія
Економіка
Дата публікації

На біржі Polymarket роблять ставки щодо війни РФ проти України

Polymarket заробляє гроші на війні
Read in English
Джерело:  Телебачення Торонто

Українські журналісти звернули увагу на те, що найбільша у світі біржа прогнозів Polymarket заробляє гроші на російсько-українській війні. Річ у тім, що її користувачі роблять ставки щодо не лише бойових дій на фронті, а й ходу перемовин щодо завершення конфлікту.

Головні тези:

  • Дані Polymarket не можна розцінювати як вичерпну аналітику.
  • Попри це, на прогнози людей орієнтуються навіть члени команди Дональда Трампа.

Polymarket заробляє гроші на війні

Станом на сьогодні загалом йдеться про сумарні ставки у розмірі понад 100 млн дол.

Користувачі намагаються передбачити подальший розвиток ключових подій на полі бою та поза його межами.

Фото: скриншот

До прикладу, у центрі уваги наразі:

  • можливий фінал битви за Покровськ та Мирноград;

  • потенційні переговори Трампа, Зеленського та Путіна;

  • ймовірність ухвалення угоди щодо припинення вогню,

  • загальна тривалість війни;

  • чи зостанеться Зеленський президентом України у найближчому майбутньому.

Фото: скриншот

Журналісти звернули увагу на те, що користувачі Polymarket майже не вірять у всеосяжну мирну угоду до кінця 2025 року — на це поставили лише 5%.

Що стосується довгострокової перспективи, то тут шанси вже зростають — близько 23%.

Є окремий ринок щодо ролі Трампа в російсько-українській війні: «Чи завершить Трамп війну впродовж 90 днів?» Поточна ймовірність там — менше ніж 1%, хоча саме цей ринок мав один із найбільших обсягів торгів — близько 57 млн. дол.

Фото: скриншот

Що важливо розуміти, прогнози на Polymarket не варто розцінювати як вичерпну аналітику — це лише своєрідний індикатор настроїв людей з різних куточків світу.

Попри це, у Штатах дані біржі відстежують навіть члени команди Трампа, а також фондові аналітики та інвестбанки.

Тож де-факто це може мати свій вплив на процес ухвалення політичних рішень.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Президент Фінляндії вказав на нову стратегічну помилку Путіна
Стубб
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп готовий завдати санкційного удару по РФ — яка умова
Трамп
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українська авіація уразила 3 райони зосередження армії РФ
Генштаб ЗСУ
авіація України

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?