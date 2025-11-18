На біржі Polymarket роблять ставки щодо війни РФ проти України

Українські журналісти звернули увагу на те, що найбільша у світі біржа прогнозів Polymarket заробляє гроші на російсько-українській війні. Річ у тім, що її користувачі роблять ставки щодо не лише бойових дій на фронті, а й ходу перемовин щодо завершення конфлікту.
Головні тези:
- Дані Polymarket не можна розцінювати як вичерпну аналітику.
- Попри це, на прогнози людей орієнтуються навіть члени команди Дональда Трампа.
Polymarket заробляє гроші на війні
Станом на сьогодні загалом йдеться про сумарні ставки у розмірі понад 100 млн дол.
Користувачі намагаються передбачити подальший розвиток ключових подій на полі бою та поза його межами.
До прикладу, у центрі уваги наразі:
можливий фінал битви за Покровськ та Мирноград;
потенційні переговори Трампа, Зеленського та Путіна;
ймовірність ухвалення угоди щодо припинення вогню,
загальна тривалість війни;
чи зостанеться Зеленський президентом України у найближчому майбутньому.
Журналісти звернули увагу на те, що користувачі Polymarket майже не вірять у всеосяжну мирну угоду до кінця 2025 року — на це поставили лише 5%.
Що стосується довгострокової перспективи, то тут шанси вже зростають — близько 23%.
Що важливо розуміти, прогнози на Polymarket не варто розцінювати як вичерпну аналітику — це лише своєрідний індикатор настроїв людей з різних куточків світу.
Попри це, у Штатах дані біржі відстежують навіть члени команди Трампа, а також фондові аналітики та інвестбанки.
Тож де-факто це може мати свій вплив на процес ухвалення політичних рішень.
