Українська авіація уразила 3 райони зосередження армії РФ
Україна
Українська авіація уразила 3 райони зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
авіація України

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація Сил оборони Україна змогла успішно атакувати одразу 3 райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочався 1364 день повномасштабної війни РФ проти України.
  • Протягом 17 листопада на фронті відбулося 151 бойове зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 18 листопада 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.11.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 160 380 (+960) осіб

  • танків — 11 355 (+0) од.

  • бойових броньованих машин — 23 594 (+0) од.

  • артилерійських систем — 34 499 (+13) од.

  • РСЗВ — 1 545 (+1) од.

  • засоби ППО — 1 247 (+1) од.

  • літаків — 428 (+0) од.

  • гелікоптерів — 347 (+0) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 81 793 (+294) од.

  • крилаті ракети — 3 940 (+0) од.

  • кораблі / катери — 28 (+0) од.

  • підводні човни — 1 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 67 579 (+43) од.

  • спеціальна техніка — 4 000 (+0) од.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України три ракетних та 61 авіаційний удар, застосувавши шість ракет та скинувши 131 керовану авіаційну бомбу.

Крім цього, залучили для ураження 5130 дронів-камікадзе та здійснили 4336 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 75 — з реактивних систем залпового вогню.

