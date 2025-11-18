Українська авіація уразила 3 райони зосередження армії РФ

Втрати армії РФ станом на 18 листопада 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.11.25 орієнтовно склали:

особового складу — близько 1 160 380 (+960) осіб

танків — 11 355 (+0) од.

бойових броньованих машин — 23 594 (+0) од.

артилерійських систем — 34 499 (+13) од.

РСЗВ — 1 545 (+1) од.

засоби ППО — 1 247 (+1) од.

літаків — 428 (+0) од.

гелікоптерів — 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 81 793 (+294) од.

крилаті ракети — 3 940 (+0) од.

кораблі / катери — 28 (+0) од.

підводні човни — 1 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни — 67 579 (+43) од.

спеціальна техніка — 4 000 (+0) од.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України три ракетних та 61 авіаційний удар, застосувавши шість ракет та скинувши 131 керовану авіаційну бомбу.

Крім цього, залучили для ураження 5130 дронів-камікадзе та здійснили 4336 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 75 — з реактивних систем залпового вогню.