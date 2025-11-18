Росіяни вбили 17-річну дівчину в Харківській області

Як повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, російські загарбники завдали удару ракетами по місту Берестин. Жертвою ворожої атаки стала 17-річна дівчина, також повідомляється про постраждалих.
Головні тези:
- На Харківщині відомо про 9 потерпілих.
- Також уночі агресор спрямував на Дніпропетровщину безпілотники.
Росіяни продовжують вбивати цивільних в Україні
Окрім того, вказано, що внаслідок ворожої атаки постраждали щонайменше 9 мирних мешканців регіону.
Місцева влада офіційно підтвердила, що семеро з них шпиталізовані з вибуховими травмами. Інші двоє цивільних отримали гостру реакцію на стрес.
На місці працюють підрозділи ДСНС.
Очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко повідомив, що двоє людини отримали поранення внаслідок ворожої атаки на обласний центр.
Цього разу російські окупанти здійснювали повітряний напад дронами.
Окрім того, відомо, що в місті почалися кілька пожеж, ворог пошкодив двоповерхову будівлю медіа, транспортне та приватне підприємства, адмінбудівлю, СТО, магазини та кіоски, заклад громадського харчування, інфраструктуру, 6 багатоквартирних будинків, гаражі та понад 20 авто.
