Росіяни вбили 17-річну дівчину в Харківській області

Як повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, російські загарбники завдали удару ракетами по місту Берестин. Жертвою ворожої атаки стала 17-річна дівчина, також повідомляється про постраждалих.

Росіяни продовжують вбивати цивільних в Україні

В лікарні померла 17-річна дівчина, яка отримала важкі поранення внаслідок ракетної атаки на м. Берестин. Олег Синєгубов Голова Харківської ОВА

Окрім того, вказано, що внаслідок ворожої атаки постраждали щонайменше 9 мирних мешканців регіону.

Місцева влада офіційно підтвердила, що семеро з них шпиталізовані з вибуховими травмами. Інші двоє цивільних отримали гостру реакцію на стрес.

На місці працюють підрозділи ДСНС.

Очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко повідомив, що двоє людини отримали поранення внаслідок ворожої атаки на обласний центр.

Цього разу російські окупанти здійснювали повітряний напад дронами.

Внаслідок масованої атаки у Дніпрі постраждали двоє людей. 59-річна жінка та 67-річний чоловік госпіталізовані в стані середньої тяжкості, — офіційно підтвердив Владислав Гайваненко.

Окрім того, відомо, що в місті почалися кілька пожеж, ворог пошкодив двоповерхову будівлю медіа, транспортне та приватне підприємства, адмінбудівлю, СТО, магазини та кіоски, заклад громадського харчування, інфраструктуру, 6 багатоквартирних будинків, гаражі та понад 20 авто.