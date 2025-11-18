РФ атакувала Україну балістикою та 114 дронами

Протягом ночі 17-18 листопада російські загарбники здійснювали атаку чотирма балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської та Воронезької областей, 114-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. ППО змогла знешкодити 101 ворожу ціль.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
- Зафіксовано влучання 4 ракет та 13 ударних БпЛА на 15 локаціях.
Звіт роботи сил ППО 17-18 листопада
Нова ворожа атака розпочалася близько 20:00 17 листопада.
Цього разу дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, — РФ, Чауда — ТОТ АР Крим.
Що важливо розуміти, близько 70 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 4 ракет та 13 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-