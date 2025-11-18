РФ атаковала Украину баллистикой и 114 дронами

В течение ночи 17-18 ноября российские захватчики совершали атаку четырьмя баллистическими ракетами Искандер-М из Ростовской и Воронежской областей, 114 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. ПВО смогла обезвредить 101 вражескую цель.
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
- Зафиксировано попадание 4 ракет и 13 ударных БПЛА на 15 локациях.
Отчет работы сил ПВО 17-18 ноября
Новая вражеская атака началась около 20:00 17 ноября.
В этот раз дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, — РФ, Чауда — ТОТ АР Крым.
Что важно понимать, около 70 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 4 ракет и 13 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.
