Россияне убили 17-летнюю девушку в Харьковской области
Россияне убили 17-летнюю девушку в Харьковской области

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Россияне продолжают убивать гражданских в Украине
Как сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, российские захватчики нанесли удар ракетами по городу Берестин. Жертвой вражеской атаки стала 17-летняя девушка, также сообщается о пострадавших.

Главные тезисы

  • В Харьковской области известно о 9 пострадавших.
  • Также ночью агрессор направил на Днепропетровщину беспилотники.

Россияне продолжают убивать гражданских в Украине

В больнице скончалась 17-летняя девушка, которая получила тяжелые ранения в результате ракетной атаки в г. Берестин.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Глава Харьковской ОВА

Кроме того, указано, что в результате вражеской атаки пострадали по меньшей мере 9 мирных жителей региона.

Местные власти официально подтвердили, что семеро из них госпитализированы с травмами. Еще двое гражданских получили острую реакцию на стресс.

На месте работают подразделения ГСЧС.

Глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко сообщил, что два человека получили ранения в результате вражеской атаки на областной центр.

На этот раз российские оккупанты совершали воздушное нападение дронами.

Фото: facebook.com/people/Владислав-Гайваненко

В результате массированной атаки в Днепре пострадали два человека. 59-летняя женщина и 67-летний мужчина госпитализированы в состоянии средней тяжести, официально подтвердил Владислав Гайваненко.

Фото: facebook.com/people/Владислав-Гайваненко

Кроме того, известно, что в городе начались несколько пожаров, враг повредил двухэтажное здание медиа, транспортное и частное предприятия, админздание, СТО, магазины и киоски, общепит, инфраструктуру, 6 многоквартирных домов, гаражи и более 20 авто.

Фото: facebook.com/people/Владислав-Гайваненко

