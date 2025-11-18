Россияне убили 17-летнюю девушку в Харьковской области

Как сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, российские захватчики нанесли удар ракетами по городу Берестин. Жертвой вражеской атаки стала 17-летняя девушка, также сообщается о пострадавших.

Россияне продолжают убивать гражданских в Украине

В больнице скончалась 17-летняя девушка, которая получила тяжелые ранения в результате ракетной атаки в г. Берестин. Олег Синегубов Глава Харьковской ОВА

Кроме того, указано, что в результате вражеской атаки пострадали по меньшей мере 9 мирных жителей региона.

Местные власти официально подтвердили, что семеро из них госпитализированы с травмами. Еще двое гражданских получили острую реакцию на стресс.

На месте работают подразделения ГСЧС.

Глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко сообщил, что два человека получили ранения в результате вражеской атаки на областной центр.

На этот раз российские оккупанты совершали воздушное нападение дронами.

Фото: facebook.com/people/Владислав-Гайваненко

В результате массированной атаки в Днепре пострадали два человека. 59-летняя женщина и 67-летний мужчина госпитализированы в состоянии средней тяжести, официально подтвердил Владислав Гайваненко.

Фото: facebook.com/people/Владислав-Гайваненко

Кроме того, известно, что в городе начались несколько пожаров, враг повредил двухэтажное здание медиа, транспортное и частное предприятия, админздание, СТО, магазины и киоски, общепит, инфраструктуру, 6 многоквартирных домов, гаражи и более 20 авто.