Россияне убили 17-летнюю девушку в Харьковской области

Как сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, российские захватчики нанесли удар ракетами по городу Берестин. Жертвой вражеской атаки стала 17-летняя девушка, также сообщается о пострадавших.
Главные тезисы
- В Харьковской области известно о 9 пострадавших.
- Также ночью агрессор направил на Днепропетровщину беспилотники.
Россияне продолжают убивать гражданских в Украине
Кроме того, указано, что в результате вражеской атаки пострадали по меньшей мере 9 мирных жителей региона.
Местные власти официально подтвердили, что семеро из них госпитализированы с травмами. Еще двое гражданских получили острую реакцию на стресс.
На месте работают подразделения ГСЧС.
Глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко сообщил, что два человека получили ранения в результате вражеской атаки на областной центр.
На этот раз российские оккупанты совершали воздушное нападение дронами.
Кроме того, известно, что в городе начались несколько пожаров, враг повредил двухэтажное здание медиа, транспортное и частное предприятия, админздание, СТО, магазины и киоски, общепит, инфраструктуру, 6 многоквартирных домов, гаражи и более 20 авто.
