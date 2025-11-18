Украинская авиация поразила 3 района сосредоточения армии РФ
Украинская авиация поразила 3 района сосредоточения армии РФ

Потери армии РФ по состоянию на 18 ноября 2025 года
Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация Сил обороны Украина смогла успешно атаковать сразу 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начался 1364 день полномасштабной войны РФ против Украины.
  • В течение 17 ноября на фронте произошло 151 боевое столкновение.

Потери армии РФ по состоянию на 18 ноября 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.11.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 160 380 (+960) человек

  • танков — 11 355 (+0) ед.

  • боевых бронированных машин — 23 594 (+0) ед.

  • артиллерийских систем — 34 499 (+13) ед.

  • РСЗО — 1 545 (+1) ед.

  • средства ПВО — 1247 (+1) ед.

  • самолетов — 428 (+0) ед.

  • вертолетов — 347 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 81 793 (+294) ед.

  • крылатые ракеты — 3 940 (+0) ед.

  • корабли/катера — 28 (+0) ед.

  • подлодки — 1 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 67 579 (+43) ед.

  • специальная техника — 4000 (+0) ед.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины три ракетных и 61 авиационный удар, применив шесть ракет и сбросив 131 управляемую авиационную бомбу.

Кроме этого, привлекли для поражения 5130 дронов-камикадзе и произвели 4336 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 75 из реактивных систем залпового огня.

