Трамп готов нанести санкционный удар по РФ — какое условие

Согласно данным Reuters, американский лидер Дональд Трамп готов подписать закон о введении санкций против России. Однако президент США уже озвучил четкое требование: он должен сохранить за собой право принимать финальное решение в этом вопросе.

Трамп не спешит подписывать антироссийский законопроект

По словам самого главы Белого дома, он "не имеет ничего против" того, что республиканцы работают над законопроектом вторичных санкций против РФ.

Трамп также считает, что они могут принять его предложение добавить Иран в список стран, ведущих бизнес с Москвой.

Один из инсайдеров в команде американского лидера сообщил журналистам, что президент США действительно настроен подписать этот законопроект.

Несмотря на это, также указано, что команда Трампа будет настаивать на конкретных формулировках, гарантирующих, что он сохранит контроль над санкциями.