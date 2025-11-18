Трамп готов нанести санкционный удар по РФ — какое условие
Трамп готов нанести санкционный удар по РФ — какое условие

Трамп не спешит подписывать антироссийский законопроект
Read in English
Читати українською
Источник:  Reuters

Согласно данным Reuters, американский лидер Дональд Трамп готов подписать закон о введении санкций против России. Однако президент США уже озвучил четкое требование: он должен сохранить за собой право принимать финальное решение в этом вопросе.

Главные тезисы

  • Команда Трампа не перестает работать над переговорами с Россией по завершению войны.
  • Однако Вашингтон также рассматривает сценарий ужесточения санкционного давления на РФ.

Трамп не спешит подписывать антироссийский законопроект

По словам самого главы Белого дома, он "не имеет ничего против" того, что республиканцы работают над законопроектом вторичных санкций против РФ.

Трамп также считает, что они могут принять его предложение добавить Иран в список стран, ведущих бизнес с Москвой.

Один из инсайдеров в команде американского лидера сообщил журналистам, что президент США действительно настроен подписать этот законопроект.

Несмотря на это, также указано, что команда Трампа будет настаивать на конкретных формулировках, гарантирующих, что он сохранит контроль над санкциями.

Для Белого дома и президента всегда было важно, чтобы в пакете санкций было исключение, которое гарантирует, что у президента есть окончательная власть в принятии решений по санкциям. Поэтому, если это будет включено, я думаю, что президент рассмотрит возможность подписания законопроекта, — заявил инсайдер СМИ.

