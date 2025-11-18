Трамп готовий завдати санкційного удару по РФ — яка умова
Трамп готовий завдати санкційного удару по РФ — яка умова

Трамп
Джерело:  Reuters

Згідно з даними Reuters, американський лідер Дональд Трамп готовий підписати закон про введення санкцій проти Росії. Однак президент США вже озвучив чітку вимогу: він повинен зберегти за собою правою приймати фінальне рішення у цьому питанні.

Головні тези:

  •  Команда Трампа не припиняє працювати над переговорами з Росією щодо завершення війни.
  • Однак Вашингтон також розглядає сценарій посилення санкційного тиску на РФ.

Трамп не поспішає підписувати антиросійський законопроєкт

За словами самого очільника Білого дому, він "не має нічого проти" того, що республіканці працюють над законопроєктом щодо вторинних санкцій проти РФ.

Трамп також вважає, що вони можуть прийняти його пропозицію додати Іран до списку країн, що ведуть бізнес з Москвою.

Один з інсайдерів в команді американського лідера повідомив журналістам, що президент США дійсно налаштований підписати згаданий законопроєкт.

Попри це, також наголошується, що команда Трампа буде наполягати на конкретних формулюваннях, які гарантують, що він збереже контроль над санкціями.

Для Білого дому і президента завжди було важливо, щоб у пакеті санкцій був виняток, який гарантує, що президент має остаточну владу у прийнятті рішень щодо санкцій.Тож, якщо це буде включено, я думаю, що президент розгляне можливість підписання законопроєкту, — заявив інсайдер ЗМІ.

Росіяни продовжують вбивати цивільних в Україні

