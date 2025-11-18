На бирже Polymarket делают ставки относительно войны РФ против Украины

Украинские журналисты обратили внимание на то, что крупнейшая в мире биржа прогнозов Polymarket зарабатывает деньги на российско-украинской войне. Дело в том, что ее пользователи делают ставки не только на развитие боевых действий на фронте, но и на ход переговоров по завершению конфликта.
Главные тезисы
- Данные Polymarket нельзя расценивать как исчерпывающую аналитику.
- Несмотря на это, на прогнозы людей ориентируются даже члены команды Дональда Трампа.
Polymarket зарабатывает деньги на войне
На сегодняшний день в целом речь идет о суммарных ставках в размере более 100 млн дол.
Пользователи пытаются предусмотреть дальнейшее развитие ключевых событий на поле боя и за его пределами.
К примеру, в центре внимания:
возможный финал битвы за Покровск и Мирноград;
потенциальные переговоры Трампа, Зеленского и Путина;
вероятность принятия соглашения по прекращению огня;
общая продолжительность войны;
останется ли Зеленский президентом Украины в ближайшем будущем.
Журналисты обратили внимание на то, что пользователи Polymarket почти не верят во всеобъемлющее мирное соглашение до конца 2025 года — на это поставили всего 5%.
Что касается долгосрочной перспективы, то здесь шансы уже растут — около 23%.
Что важно понимать, прогнозы на Polymarket не стоит расценивать как исчерпывающую аналитику — это лишь своеобразный индикатор настроений людей из разных уголков мира.
Тем не менее, в Штатах данные биржи отслеживают даже члены команды Трампа, а также фондовые аналитики и инвестбанки.
Так что де-факто это может оказать свое влияние на процесс принятия политических решений.
