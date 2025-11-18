На бирже Polymarket делают ставки относительно войны РФ против Украины

Украинские журналисты обратили внимание на то, что крупнейшая в мире биржа прогнозов Polymarket зарабатывает деньги на российско-украинской войне. Дело в том, что ее пользователи делают ставки не только на развитие боевых действий на фронте, но и на ход переговоров по завершению конфликта.

Polymarket зарабатывает деньги на войне

На сегодняшний день в целом речь идет о суммарных ставках в размере более 100 млн дол.

Пользователи пытаются предусмотреть дальнейшее развитие ключевых событий на поле боя и за его пределами.

Фото: скриншот

К примеру, в центре внимания:

возможный финал битвы за Покровск и Мирноград;

потенциальные переговоры Трампа, Зеленского и Путина;

вероятность принятия соглашения по прекращению огня;

общая продолжительность войны;

останется ли Зеленский президентом Украины в ближайшем будущем.

Фото: скриншот

Журналисты обратили внимание на то, что пользователи Polymarket почти не верят во всеобъемлющее мирное соглашение до конца 2025 года — на это поставили всего 5%.

Что касается долгосрочной перспективы, то здесь шансы уже растут — около 23%.

Есть отдельный рынок по поводу роли Трампа в российско-украинской войне: «Завершит ли Трамп войну в течение 90 дней?» Текущая вероятность там — менее 1%, хотя именно этот рынок имел один из самых больших объемов торгов — около 57 млн. дол.

Фото: скриншот

Что важно понимать, прогнозы на Polymarket не стоит расценивать как исчерпывающую аналитику — это лишь своеобразный индикатор настроений людей из разных уголков мира.

Тем не менее, в Штатах данные биржи отслеживают даже члены команды Трампа, а также фондовые аналитики и инвестбанки.

Так что де-факто это может оказать свое влияние на процесс принятия политических решений.