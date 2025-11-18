Трампа направил Виткоффа на встречу с Зеленским

Как удалось узнать Reuters, украинский лидер Владимир Зеленский в рамках своего визита в Турцию 19 ноября встретится со специальным посланником президента США Стивом Виткоффом.
Главные тезисы
- Предстоящая встреча с Виткоффом свидетельствует о том, что Трамп продолжает работать над завершением войны.
- Темы переговоров сторон пока не раскрывается.
Встреча Зеленского и Виткоффа уже запланирована
Недавно украинский лидер официально подтвердил, что намерен совершить визит в Турцию 19 ноября после визита в Испанию.
По словам Владимира Зеленского, его команда уже готовит активизацию переговоров по завершению российско-украинской войны.
Глава государства рассказал, что уже есть наработанные решения, предложенные союзникам.
Чуть позже информационное агентство Reuters сообщило, что специальный посланник США Стив Виткофф посетит Турцию 19 ноября.
Фактически речь идет о том, что он присоединится к запланированным переговорам с украинским лидером.
Комментируя свой визит в Испанию, Зеленский подтвердил журналистам, что Украина работает над тем, чтобы встреча с премьер-министром Педро Санчесом "принесла договоренности, которые принесут нам больше силы".
