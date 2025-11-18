Трампа направил Виткоффа на встречу с Зеленским
Трампа направил Виткоффа на встречу с Зеленским

Зеленский
Источник:  Reuters

Как удалось узнать Reuters, украинский лидер Владимир Зеленский в рамках своего визита в Турцию 19 ноября встретится со специальным посланником президента США Стивом Виткоффом.

  • Предстоящая встреча с Виткоффом свидетельствует о том, что Трамп продолжает работать над завершением войны.
  • Темы переговоров сторон пока не раскрывается.

Встреча Зеленского и Виткоффа уже запланирована

Недавно украинский лидер официально подтвердил, что намерен совершить визит в Турцию 19 ноября после визита в Испанию.

По словам Владимира Зеленского, его команда уже готовит активизацию переговоров по завершению российско-украинской войны.

Глава государства рассказал, что уже есть наработанные решения, предложенные союзникам.

Всеми силами приближать окончание войны — это первый приоритет Украины. Работаем также, чтобы возобновить обмен и возвращение пленных.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Чуть позже информационное агентство Reuters сообщило, что специальный посланник США Стив Виткофф посетит Турцию 19 ноября.

Фактически речь идет о том, что он присоединится к запланированным переговорам с украинским лидером.

Комментируя свой визит в Испанию, Зеленский подтвердил журналистам, что Украина работает над тем, чтобы встреча с премьер-министром Педро Санчесом "принесла договоренности, которые принесут нам больше силы".

