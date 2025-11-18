Трампа направил Виткоффа на встречу с Зеленским

Как удалось узнать Reuters, украинский лидер Владимир Зеленский в рамках своего визита в Турцию 19 ноября встретится со специальным посланником президента США Стивом Виткоффом.

Встреча Зеленского и Виткоффа уже запланирована

Недавно украинский лидер официально подтвердил, что намерен совершить визит в Турцию 19 ноября после визита в Испанию.

По словам Владимира Зеленского, его команда уже готовит активизацию переговоров по завершению российско-украинской войны.

Глава государства рассказал, что уже есть наработанные решения, предложенные союзникам.

Всеми силами приближать окончание войны — это первый приоритет Украины. Работаем также, чтобы возобновить обмен и возвращение пленных. Владимир Зеленский Президент Украины

Чуть позже информационное агентство Reuters сообщило, что специальный посланник США Стив Виткофф посетит Турцию 19 ноября.

Фактически речь идет о том, что он присоединится к запланированным переговорам с украинским лидером.