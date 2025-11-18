"Йди у відставку". Десятки тисяч словаків повстали проти Фіцо

17 листопада в Словаччині відбулася нова масштабна акція протесту, до якої долучилися десятки тисяч людей. Люди активно протестують проти політики прем’єр-міністра Роберта Фіцо, який відомий своєю проросійською позицією.

Словаки невдоволені політикою Фіцо

Журналісти звертають увагу на те, що протести проти Фіцо відбулись у річницю "оксамитової революції" 1989 року.

Що важливо розуміти, саме вона ознаменувала завершення комуністичного правління Чехословаччини, що спровокувало мирне розділення її на дві окремі країни.

Масштабні протести охопили десятках населених пунктів Словаччини.

До прикладу, на площі Свободи в столиці Братиславі скандували: "Досить з нас Фіцо", "Ми хочемо змін" і "Йди у відставку".

Журналісти навіть помітили, що на одному з плакатів у натовпі були написані слова покійного чехословацького і чеського президента Вацлава Гавела: "Правда і любов повинні перемогти брехню і ненависть".

Варто звернути увагу на те, що проросійська політика Фіцо та низка інших його рішень призвели до серії ударів по репутації прем’єр-міністра.

Народ Словаччини також обурив той факт, що його команда скасувала національне свято, присвячене "оксамитовій революції", цинічно пояснивши це частиною заходів жорсткої економії.