Словацькі школярі кинули виклик Фіцо заради України — відео
Категорія
Світ
Дата публікації

Словацькі школярі кинули виклик Фіцо заради України — відео

Фіцо
Джерело:  Dennik N

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив з новою скандальною заявою

під час зустрічі зі старшокласниками в Попраді. Він запропонував усім, хто підтримує Україну, поїхати на фронт. Підлітки вирішили не терпіти цей цинізм проросійського політика.

Головні тези:

  • Учні продемонстрували активний протест та підняли український стяг.
  • Це вже не перший випадок, коли словацькі школярі демонструють свою проукраїнську позицію.

Діти не побоялися кинути виклик Фіцо

За словами журналістів, інцидент стався під час лекції, коли глава уряду Словаччини знову почав скаржитися, що ЄС хоче виділити 140 млрд євро "на продовження війни".

Молодь не приховувала свого роздратування, коли почула цю цинічну брехню.

На шум у залі проросійський політик відповів реплікою:

Якщо ви такі герої в чорних футболках і так підтримуєте війну, то їдьте туди.

Фіцо закликав підлітків зачекати та дати йому можливість завершити виступ, однак натомість школярі почали дзеленчати ключами.

Коли прем’єр відповів "дзвоніть, дзвоніть" — школярі встали та організовано покинули залу.

Журналісти звернули увагу на те, що один із них ніс великий український стяг.

Варто також зазначити, що на початку листопада Фіцо мав виступити в одній зі шкіл Попрада, однак учням не сподобалася ця ідея.

Підлітки намалювали серце у кольорах українського прапора, після чого одного зі школярів допитувала поліція.

Що важливо розуміти, виступ Фіцо скасували, проте поплічник Путіна збрехав, що його перенесли.

