Фіцо відкинув ідею ЄС щодо використання російських активів для військової допомоги Україні
Фіцо
Джерело:  Pravda.sk

Словаччина не підтримає ідею ЄС щодо використання активів РФ для покриття військових витрат України. Про це заявив словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо.

Головні тези:

  • Словаччина не підтримує використання російських активів для фінансування військових потреб України за ініціативою ЄС.
  • Президент США та Європейська комісія підтримують ідею виділення репараційного кредиту на суму 140 млрд євро для України з російських активів.
  • Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступає проти цієї ідеї, стверджуючи, що військові витрати не повинні фінансуватися коштом заморожених активів РФ.

Фіцо не хоче підтримувати Україну коштом російських активів

Як відомо, цю ідею висуває Європейська комісія, і США її повністю підтримують. Цю тему обговорюватимуть у грудні.

Однак за словами Фіцо, він не підтримає використання 140 млрд євро із заморожених активів РФ, щоб гроші пішли на відновлення або допомогу Україні.

Думаю, ми можемо погодитися з тим, що якщо ми витратимо 140 млрд євро на озброєння і військові витрати, вони ніколи не повернуться. Словаччина не може покладатися на військові витрати.

Роберт Фіцо

Роберт Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини

Також низка медіа наводять ще одну фразу Фіцо з цього ж коментаря.

Він заявив, що поки буде главою уряду — він не братиме участі в жодних юридичних або фінансових механізмах, мета яких конфіскація заморожених активів РФ.

Нагадаємо, що згідно з планом ЄС, блок розраховує оформити Україні "репараційний кредит" у розмірі 140 млрд євро.

У ЄС мають намір почати виплати вже з 2026 року із заморожених активів РФ. Причому Україні доведеться повертати цей кредит лише в тому разі, якщо сама Росія виплатить Києву репарації.

