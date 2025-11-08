Фіцо відкинув ідею ЄС щодо використання російських активів для військової допомоги Україні

Словаччина не підтримає ідею ЄС щодо використання активів РФ для покриття військових витрат України. Про це заявив словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо.

Фіцо не хоче підтримувати Україну коштом російських активів

Як відомо, цю ідею висуває Європейська комісія, і США її повністю підтримують. Цю тему обговорюватимуть у грудні.

Однак за словами Фіцо, він не підтримає використання 140 млрд євро із заморожених активів РФ, щоб гроші пішли на відновлення або допомогу Україні.

Думаю, ми можемо погодитися з тим, що якщо ми витратимо 140 млрд євро на озброєння і військові витрати, вони ніколи не повернуться. Словаччина не може покладатися на військові витрати. Роберт Фіцо Прем'єр-міністр Словаччини

Також низка медіа наводять ще одну фразу Фіцо з цього ж коментаря.

Він заявив, що поки буде главою уряду — він не братиме участі в жодних юридичних або фінансових механізмах, мета яких конфіскація заморожених активів РФ. Поширити

Нагадаємо, що згідно з планом ЄС, блок розраховує оформити Україні "репараційний кредит" у розмірі 140 млрд євро.